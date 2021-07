¿En qué estado de salud se encuentran los futbolistas de Honduras contagiados por Covid-19 en Houston?

Los seleccionados nacionales hondureños Carlos "Muma" Fernández y Edwin Solani Solano se mantienen aislados en habitaciones separadas después de aparecer el sábado positivos por coronavirus en la concentración en la ciudad de Houston donde se disputa la Copa Oro 2021.



Adicionalmente, la Federación de Fútbol reportó a Sebastián Urrutia, preparador físico, contagiado por esta enfermedad y sigue los mismos protocolos de sanidad que el resto de los jugadores.





- ¿Cómo están de salud? -

El que ha presentado síntomas más complicados es Muma Fernández, este domingo se encuentra con fiebre, dolor de cuerpo y también de cabeza, está siendo monitoreando las 24 horas del día por el cuerpo médico por precaución en caso que se complique, algo que esperan no suceda.



Por su parte Edwin Solani está asintomático, el futbolista previo a la Copa Oro estuvo en Estados Unidos donde aprovechó a vacunarse y esto pudo haberle valido para que no presentara problemas de salud.



En el caso de Urrutia está en la misma condiciónde Solani, no tiene ningún síntoma, pero los protocolos indican que deben mantenerse aislados del resto del grupo para evitar un brote mayor. Es importante mencionar que el PF se vacunó en Honduras y posteriormente lo hizo en Estados Unidos al finalizar la Nations League.

- Lo que se viene -



A los tres integrantes de la delegación les harán nuevos test PCR el lunes para ver si aún mantienen la enfemedad, en caso de seguir positivos su viaje a Arizona, donde la H estará disputados cuartos de final, no será posible ya que deberán seguir aguardando la cuarentena en el hotel de Houston, tal como en su momento hizo Choco Lozano en Guatemala y Jorge Benguché en Grecia.



Los futbolistas este domingo, sin excepción alguna, han usado sus mascarillas al bajar de sus habitaciones ya que se encuentran en alerta en el tema sanitario y las medidas se mantienen reforzadas.



Los aficionados que quieran fotos o autógrafos con ellos no podrán hacerlo debido a que ha sido una recomendación del cuerpo médico de la H para mantenerse en la burbuja donde han estado desde su concentración en Honduras.



Adicionalmente a esta enfermedad, Honduras reporta este domingo la baja para el resto del torneo de Alberth Elis por una fisura en un dedo de su pie izquierdo y necesita un mes de recuperación.