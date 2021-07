¿Puede o no inscribir más jugadores Honduras para lo que resta de Copa Oro tras sufrir varias lesiones?

La Selección de Honduras ha sido duramente golpeada antes y durante el desarrollo de la Copa Oro, donde ya suma seis bajas por diferentes causas.



Tras esta seguidilla de bajas por lesión en la escuadra hondureña, son muchas las consultas que se hacen en redes sociales y una de ellas es: ¿Puede o no inscribir más jugadores Honduras para lo que resta de Copa Oro?.



Pese a quedar diezmada en el número de futbolistas, la Bicolor de Fabián Coito no podrá incribir más jugadores, ya que el reglamento de la Concacaf es muy claro.



QUE INDICA EL REGLAMENTO DE LA CONCACAF

Según señala el reglamento de la Copa Oro en el Artículo 10.4. Un jugador que figure en la lista final solo puede ser reemplazado durante la competencia en el caso de una lesión grave, hasta un máximo de 24 horas antes del inicio del primer partido de su equipo en la Fase de Grupos, y debe salir de la lista provisional. . Esto incluye también a los equipos clasificados de los Prelims de Copa Oro hacia la Fase de Grupos.





El remplazo debe ser aprobado por escrito por Concacaf o por el Comité Médico después de recibir y aceptar una evaluación médica detallada por escrito con el sello del médico o membrete válido en uno de los cuatro idiomas oficiales de Concacaf. Concacaf o el Comité Médico aprobarán la solicitud si la lesión es lo suficientemente grave como para impedir que el jugador participe de La Competencia.



Después de la aprobación, la Asociación nombrará inmediatamente un reemplazo e informará a la Secretaría General de Concacaf en este sentido. Se debe asignar al jugador suplente el número de camiseta del jugador lesionado a quien reemplaza.



MÉXICO SOLICITÓ A LA CONCACAF Y NO TUVO ÉXITO



La Federación Mexicana de Fútbol insistió con la Concacaf para suplir la baja del lesionado Hirving 'Chucky' Lozano, pero la confederación que organiza la Copa Oro dio un 'no' rotundo, apoyándose en el reglamento del torneo.



La Concacaf se apegó al reglamento de la Copa Oro, en el cual no se permite suplir a un jugador que se lastimó después del arranque de la competencia.





La selección azteca debutó en ese momento ante la escuadra de Trinidad y Tobago, situación que le dejaba fuera de cualquier solicitad de reemplazo de jugador.



HONDURAS PUDO REEMPLAZAR JUGAR EN LA PRESENTE COPA ORO

La Selección de Honduras hizo uso de dicho reglamento en dos oportunidades: En el caso de Ever Alvarado, pero este se lesionó antes que la Bicolor viajara y se estrenara en la competencia. En su lugar fue llamado Marcelo Santos.

También se dio el caso de Michaell Chirinos, quien se lesionó antes el estreno de Honduras ante Granada y tuvo que ser llamado de emergencia Franklin Flores.