'Dibu' Martínez revela lo que habló con Yerry Mina tras su polémica frase y celebración en el Argentina-Colombia

El guardameta Emiliano Martínez fue una de las piezas claves para que la selección de Argentina se consagrara en la Copa América. Una de las imágenes que quedarán marcadas por siempre en la historia es la de su plática con los jugadores colombianos en la definición por penales.

Emiliano Martínez y su sueño cumplido con Argentina

''En la cancha se deja todo para ganar, se hace lo imposible para ganar. Yo hice lo posible para mi país y mis compañeros, de lograr ese objetivo. Vi el nerviosismo en ese momento y quedó ahí'', explicó el portero en una entrevista para diario Olé.

En este sentido, 'Dibu' contó que habló con Yerry Mina tras aquel encuentro. ''Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien de la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo: 'Disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido'. Él me contestó todo muy profesional'', reveló.

Más allá de de los elogios que recibió, el arquero también fue criticado por su frases como el 'Mirá que te como, hermano' que se hizo viral en las redes sociales.

El show del 'Dibu' Martínez frente a Colombia

''Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad. Cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el farandulero'', explicó.

Motivo de su festejo

Además habló sobre su polémica celebración: ''El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte''.

Martínez contó que no es la primera vez que le habla a los penaleros para ponerlos nerviosos. ''Hay un video que estoy con mi agente, Gustavo Goñi, de la empresa Twenty Two, y está Mati, uno de los que trabaja ahí, en el que estamos haciendo penales en el barrio de Mar del Plata y yo hablándole antes del penal. Le digo: 'No me la vas a picar'. Me la pica y se la atajo. Es algo que hago. Es porque yo me siento que estoy bien hablando. Te puedo hablar cualquier cosa, como le hablo al 10 o al 25, me siento activo, por eso lo hago'', cerró.