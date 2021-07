La confesión más íntima y emotiva de 'Dibu' Martínez sobre Messi: "Me quiero morir por él"  

Lionel Messi levantó hace más de una semana su primer trofeo con la selección Argentina, eso rompió su mala racha personal de perder finales y de su país que tenía 28 años sin ganar nada.

Una de las grandes figuras junto a Leo fue Emiliano Martínez, el guardameta que lo detuvo prácticamente todo en la Copa América.



En una entrevista para Diario Olé "Dibu" dio una confesión emotiva e íntima sobre Lionel Messi y contó una anécdota en los penales contra Colombia en las semifinales.





"Leo es referente, en los penales con Colombia me dio un abrazo y le dije 'uno te atajo'. Tenés a un crack que te salva todos los partidos, que hace todo por la Selección, lo mínimo que le tenía que dar yo era tratar de ayudarlo a pasar a la final. Era lo que me propuse", dijo Emiliano Martínez.





A su vez, confesó otra frase que le dijo Messi que le quedó grabada. En el partido ante Uruguay, en fase de grupos, el capitán le dijo "ayúdanos en los centros que ellos son bravos", añadiendo que Leo Dice más cosas como capitán en general, nos ayudaba a todos. Cuando mete el penal se podría haber ido directamente al medio, pero cuando me vino a saludar dije "uno te voy a atajar", y el próximo lo atajó.

Luego del título conseguido, Lionel subió una foto con el portero a Instagram: "Orgulloso y feliz de pertenecer a este grupo!!! Un objetivo más cumplido... Gracias Dios por seguir regalándome estos momentos. Vamos por la gloria. Dibu, sin palabras, te lo mereces BESTIA!!!", escribió.





Sobre el tema, "Dibu" dio su declaración más íntima: "No tenía palabras cuando vi eso. Son frases o fotos que las voy a guardar para toda mi vida. O poner en un cuadro que lo estoy abrazando a él. Mismo en la semis, cuando me viene a abrazar, mismo en la entrevista, lo que pone en Instagram, me dio fuerza para atajar la final y ser aún mejor. No es de agrandarme, me da fuerza".

Y agregó: "Que ponga una foto 'es un fenómeno', ¿cómo no le voy a rendir en la final? Le quiero dar la vida, me quiero morir por él. Lo dije hace cuatro o cinco meses atrás, dije que prefería que la Copa América la gane él antes que yo. Y es la verdad. Como todo argentino", apuntó.