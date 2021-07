El irónico mensaje de Carlos Pavón a los salvadoreños que no quieren enfrentar a Honduras en Copa Oro

El Salvador pudo pasar como líder de su grupo y dejar a México en el segundo lugar ante todo pronóstico, pero se quedaron a un gol de hacerlo tras caer el domingo 1-0 en el Cotton Bowl de Dallas por la Copa Oro.

Desde que sellaron su clasificación el jueves, la escuadra cuscatleca no ha parado dejado de pensar en quien será su rival en la ronda de cuartos de final, la cual nunca han superado en su historia tras ser eliminados en 2002, 2003, 2011, 2013 y 2017.

Los salvadoreños se enfrentarán el sábado al primer lugar del Grupo D, el cual por los momentos lidera la selección de Honduras con seis puntos, seguido de Qatar con 4 y Panamá con 1.

El fin de semana, en un programa de la cadena TUDN, se mencionó sobre el deseo de los guanacos de no medirse ante la Bicolor en la siguiente fase, a lo que el histórico delantero catracho que trabaja en dicho medio, Carlos Pavón, respondió irónicamente, desatando las risas con sus compañeros.

"Se hizo una encuesta sobre que rival preferirían los rivales salvadoreños para cuartos de final y ganó Qatar y después Panamá. Casi nadie quería saber de Honduras", comentó el periodista argentino-salvadoreño Gustavo Flores.

"Los hondureños andan fuertes, andan fuertes en la opinión pública", respondió posteriormente el mexicano Aldo Farías, a lo que Pavón no se contuvo y opinó respecto a que sus antiguos 'hijos' no querían enfrentar a Honduras: "Pero yo ya no juego fútbol hermano, tranquilo", dijo entre risas.