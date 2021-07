¿Fake news? Atletas comprueban las camas 'anti-sexo' en los JJ.OO. de Tokio y exponen la realidad

En las últimas semanas se han hecho virales las noticias sobre las restricciones y sometimientos de los atletas que están dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Entre ellas, la más llamativa al público fue la cama individual hecha de cartón para prevenir las relaciones sexuales entre los habitantes de la Villa Olímpica, donde de acuerdo a testimonios, suelen realizarse fiestas donde los competidores se acuestan entre sí.

Ante ello, la curiosidad de los atletas que aún no llegaban a la residencia se hizo presente, por lo que al no más arribar quisieron comprobar la noticia que al parecer son "fake news", pues estas camas que supuestamente no aguantan a dos personas a la vez, pueden resistir a la actividad fisíca, según mostró el gimnasta irlandés Rhys McClenaghan.

El joven británico se grabó mientras brincaba en la cama, la cual no se desmoronó, y comentó lo siguiente: "En el episodio de hoy llamado ‘Fake News en los Juegos’, las camas conocidas como ‘anti-sexo’ están hechas de cartón, sí, pero...aguantan, esto es una gran noticia”, comentó Rhys en el video subido a Twitter.

De igual manera, el halterista mexicano Jorge Cárdenas, puso a prueba la cama realizando el salto del tigre, esta se mantuvo intacta, acabando así con los rumores.