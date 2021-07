Diego Vázquez y su irónico mensaje sobre Diego Rodríguez: "Nadie nos da mérito"

Diego Rodríguez es sin duda un futbolista que ha sorprendido a todos con su rendimiento en la Selección Nacional de Honduras.

El pequeño lateral se ha ganado ese lugar como titular en la banda izquierda y no ha decepcionado a Fabián Coito, entrenador de la Bicolor.

El rendimiento de Diego Rodríguez sorprende a muchos más que todo por en Motagua contó con poca participación en el pasado torneo Clausura, cuando fue fichado por el club azul.

Ver: Rougier confiesa cómo avanza el proceso de su naturalización

Diego Vázquez no le dio muchos minutos, pero pese a eso Fabián Coito lo ha tomado en cuenta en amistosos y en esta Copa Oro.

El entrenador argentino se pronunció sobre Diego Rodríguez y reveló las críticas que recibieron en su momento cuando ficharon al lateral izquierdo, ex del Real de Minas.

"Nosotros le vimos condiciones, nosotros lo trajimos a Motagua, aunque nadie nos de mérito, al contrario, cuando nosotros lo trajimos nos criticaron, nos dijeron que eran jugadores que no conocía nadie, después cuando está en la Selección y lo llaman, ahí dicen que no, que ya lo había descubierto anteriormente (Raúl) Cáceres... Pero es algo que no nos molesta, ya sabemos cómo es el tema", dijo Diego Vázquez en entrevista para Fútbol de Tacón.

Además: Así es el nuevo uniforme de Motagua para el torneo Apertura 2021

Diego Vázquez resaltó la mayor virtud de Diego Rodríguez como futbolista.

"Es un chico que tiene buenas condiciones, entiende muy bien lo que quiere el técnico, lo que uno le pide en el campo, muchas veces en nuestro fútbol cuesta a los jugadores asimilar lo que quiere el técnico, muchas veces los futbolistas juegan como ellos quieren o en su puesto, por ahí no reciben muy bien el plan de juego y en este aspecto Diego (Rodríguez) es muy receptivo y lo que le pedís él lo intenta hacer", explicó.

Seguramente Diego Rodríguez será un titular indiscutible en Motagua para el torneo Apertura 2021, aunque Vázquez tendrá la última palabra.