Martinoli y el Doctor García destrozan a TUDN por la historia de "Toluco" y su novia: "Son unos muertos, llevan 15 años atrás"

La historia de amor entre Alfredo Gutiérrez "el Toluco" y su novia, Shae Vonstein se hizo viral en TV Azteca, algo que Cristian Martinoli y Luis García presumieron lanzando una nueva ofensiva a su competencia, TUDN.

Cuando transcurría el minuto 37 del partido de "Tri" ante El Salvador, los comentaristas se dieron cuenta que los oponentes intentaban grabar una historia de amor. Inmediatamente se burlaron y llamaron "muertos".



"Mis células de información me indican que ante la desesperada estamos buscando crear historias de amor en la tribuna, ¡madre santa!", comentó Martinoli, eso desató una conversación irónica con el Doctor y Zague.





LOS DARDOS QUE LANZARON



—Zague: ¿En serio?



—Martinoli: Ven que no saben nada, ven que son unos muertos... ¡no saben nada!



—Doctor García: Pero llevan años.



—Martinoli: Van 15 años atrás.

—Doctor García: Y me parecen pocos.

—Martinoli: En fin, que con su pan se lo coman y se lo sigan comiendo, por lo menos hasta que nos jubilemos. Denos chance para seguir robando.



—Doctor: Como van, me parece que nos van a dar hasta 50.



—Martinoli. ¡Usted ya no llega! Por eso dije 15 porque veo que ya no le va a alcanzar.



Martinoli y García destrozaron a TUDN ya que a media semana en el juego México vs Guatemala, la producción de TV Azteca realizó la historia de amor entre Toluco y Shae que resultó un boom en las redes sociales.