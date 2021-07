Boletería agotada: Honduras jugará nuevamente a estadio lleno en Houston para el duelo de esta noche ante Qatar

La Concacaf ha anunciado que los boletos para la doble jornada de los Grupos C y D, que contará con la participación de Honduras vs Qatar y Surinam vs Guadalupe, programada para hoy, 20 de julio en el BBVA Stadium, están totalmente agotados y se espera un lleno total.

La pasión de los aficionados se hará sentir esta jornada de la Copa Oro, donde se confirma que se agotaron oficialmente los más de 20 mil entradas en el BBVA Stadium de Houston. Al igual que pasó en el Children’s Mercy Park en Kansas City, así como la final del torneo, a jugarse en el Allegiant Stadium de Las Vegas, que se agotó en solo 90 minutos (la venta total más rápida en la historia del torneo).



Como parte del último día de la fase de grupos del torneo, dos equipos de los Grupos C y D viajaron a BBVA Stadium en Houston y Exploria Stadium en Orlando, e viceversa, con el propósito de poder jugar los partidos de los mismos grupos simultáneamente.

Con este lleno confirmado, la Selección de Honduras jugará nuevamente a estadio lleno en el BBVA Compass de Houston, donde la Bicolor se juega el liderarto de grupo.





A diferencia de lo que pasa para esta doble jormada en Houston, se confirma que hay boletos para otros partidos de la Copa Oro, incluyendo el último partido de la fase de grupos en Orlando y de la fase de eliminación están todavía a la venta a través de GoldCup.org.



Se recomienda a los aficionados que ya cuentan con boletos para el partido llegar temprano para evitar el tráfico y disfrutar del Fan Zone presentado por Toyota para tener la oportunidad de ganar premios, disfrutar de los juegos y tomarse fotos con el trofeo de la Copa Oro.