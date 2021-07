'Dibu' Martínez aclara su polémica con Yerry Mina: ''Le escribí para disculparme y nunca me contestó''

El guardameta Emiliano Martínez regresó a Inglaterra luego de ganar la Copa América con Argentina. El arquero del Aston Villa concedió una entrevista al periodista Christian Martin de ESPN, en la que volvió a hablar de su momento mágico en la tanda de penales ante Colombia.

Messi se burla de Yerry Mina tras su fallo en los penales

''Había visto que Yerry Mina le bailó a Muslera en los penales ante Uruguay y no me hubiese gustado que lo hiciera conmigo. Por eso me animé a hablarle. Pero todo quedó ahí'', explicó el arquero de la Albiceleste.

Asimismo se refirió al pique que tuvieron con Borja: ''Él nos dijo en el entretiempo que nos cag****''. Además, Martínez comentó lo que pasó después con Yerry Mina. ''Le escribí para explicarle todo y pedirle disculpas, pero hasta el día de hoy no me ha respondido''.

''Tengo muchos amigos colombianos, David Ospina es uno de ellos y vino a mi casamiento. Me escribió luego diciendo que todo está bien y que esto es el fútbol. Me gustaría ir a conocer Colombia en alguna oportunidad'', añadió.

Así festejó Messi el título de Copa América con Argentina

Sobre el título en ganado en Brasil, el 'Dibu' comentó que le agradece la oportunidad que le concedió el DT Scaloni y que la Copa lo hace más feliz por Messi que por él mismo.

''La quería ganar más por Messi que por mí. Era el sueño de todos los argentinos. Eso lo dije varios meses antes de la Copa. ¿Quién no quería que Messi ganara la Copa?'', dijo.

Rechazó para jugar con Inglaterra

Seguidamente, Emiliano releveló que había recibido algunos llamados para jugar con la Selección de Inglaterra. ''Pero yo soy argentino más que nunca y quería jugar en la selección de mi paí. 'Estoy muy feliz por los que confiaron en mí y estoy agradecido de la vida. Y a los que no confiaron, que paguen el cable para saber dónde juego'', apuntó el argentino.

Por último se pronunció sobre la polémica frase en los penales ante Colombia. ''Me emociona ver a los nenes chiquitos de Argentina que juegan, se pongan los guantes y digan: 'Mirá cómo te como'. Es impagable esa sensación''.