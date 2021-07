Faitelson avisa a México: "Con este nivel, el proceso para llegar al Mundial se puede complicar y mucho"

David Faitelson se ha caracterizado por ser un crítico de la Selección de México. El panelista de ESPN no esperó mucho para soltar sus primeras ráfagas contra el equipo que dirige el Tata Maritno.

El análisis sobre lo que mostró el Tri del analista fue contundente. “Si no es formalmente la primera crisis de la era Martino, pues la verdad podría parecerse mucho”, reconoció David Faitelson en el inicio, para añadir: "Los dulces resultados de los encuentros amistosos se han terminado de golpe y porrazo y la caída ante Estados Unidos en la Final de la Liga de Naciones de Concacaf, sugirió el primer fracaso”.



"El escaso nivel de fútbol demostrado en la poco o nada demandante Copa Oro, resulta una evidencia de que, de alguna forma, existe una depresión o una crisis en el ciclo del Tata. Por ello surgen las preguntas: ¿hay nada, poco o mucho de qué preocuparse?”, expresó.



David Faitelson consideró que el grado de preocupación o no “depende siempre de como se vean las cosas: si el vaso está medio lleno o medio vacío. Este verano luce inofensivo para la selección mexicana, pero no así el inicio del otoño cuando de comienzo el proceso eliminatorio a Catar 2022”.





Por otra parte, el periodista expresó que, de acuerdo a su particular mirada, el equipo “Va a tener serios dolores de cabeza en la eliminatoria”, aunque sostiene que, con problemas o sin ellos, “México debe ganar esta Copa Oro a pesar de los contratiempos que sufrió en la etapa de grupos empatando ante Trinidad y Tobago, Guatemala y la victoria con sabor amargo ante El Salvador”.

DEBE SER CAMPEÓN DE COPA ORO Y ¡OJO CON LAS ELIMATORIAS!

Siguió con su podcast. "Lo curioso para destacar que, a pesar de mostrar por momentos problemas defensivos, el equipo no ha permitido goles en los 270 minutos que dispute. Aunque debe reconocerse que ninguno de sus tres rivales son una potencia a la hora de atacar”, añadió. Los altibajos fueron las constante de su fútbol porque debo reconocer que hubo momento en los que jugó bien aún si ofrecer contundencia en atauqe y también mostrando dudas en el aspecto defensivo. Aún así, y ante el pobre nivel del área, México debe terminar el torneo llevándose el trofeo a sus vitrinas”, enfatizó.



Se refirió a las declaraciones del Tata Martino en el sentido de que la prensa solo ve los minutos que su equipo juega mal, señalando "que me perdone el entrenador, pero si se juega vistoso perono se marcan goles, eso no es jugar bien. Jugar bien es tener contundencia para marcar lo que se genera. Por eso, ante esa falta de contundencia, México no tiene una buena nota en términos generales en esta Copa Oro”.





Finalmente David Faitelson retomó su postura de hablar sobre si se trata de una crisis o no. “No se si es un momento de dudas simplemente, pero Martino deberá estar atento y concentrado, porque de esta misma manera han comenzado en el pasado algunas historias de terror para algunos entrenadores anteriores a su proceso. Un detalle aquí, otro allá, desesperación, falta de capacidad para resolver problemas pequeños han sido factores perjudiciales para procesos anteriores”.



"Cuidado con ello, especialmente cuando hay alguna afectación al bolsillo de la industria del bolsillo mexicano. Cuando se toca esta parte, es cuando empiezan los problemas serios. En este caso el verano parece inofensivo, pero hay que tener mucho cuidado Si Martino no me cree, que le pregunte Erickson, al Chepo De la Torre, a Enrique Mesa, a Víctor Manuel Vucetich y hasta al propio Miguel Herrera. Con este nivel, el proceso para llegar al Mundial se puede complicar y mucho”, remató.