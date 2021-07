Olimpia se refuerza con jugadores de UPNFM para encarar los clásicos ante Motagua en Estados Unidos

El equipo Olimpia viajó a Estados Unidos, donde realizarán cuatro encuentros amistosos y debido a la gran cantidad de bajas que cuenta el club, el león se hizo reforzar.

La novedad en la delegación fue la presencia de Nelson Muñoz y Lesvin Medina, dos defensas que pertenecen la UPNFM, pero debido a un mutuo acuerdo con al directiva de Olimpia les otorgó a préstamo.

La zona defensiva es una de los puestos que más bajas presenta el cuadro merengue, ya que no cuenta con: Johnny Leverón, Ever Alvarado, José García, Elvin Casildo y Jonathan Paz que no tiene permiso de ingresar a Estados Unidos.

Los únicos futbolistas en dicha posición con los que contaban son: Javier Portillo, Samuel Córdova, Gastón Díaz y Bryan Beckeles.

El futbolista Nelson Múñoz comentó como recibió este llamado para formar parte de esta gira de partidos amistosos con el Olimpia.

"Esto se maneja entre directivos la UPNFM y Olimpia. Esto se da por la bajas que tiene el equipo que están en las selecciones y se dio que viniéramos a préstamo para esta gira", contó.

Muñoz se mostró como un afortunado de ser elegido para estos amistosos: "Es un orgullo vestir la camisa del equipo que muchas veces ha sido campeón en la Liga Nacional"

Y agregó: "Ayer en la noche me escribieron que iba en el viaje. Yo ya había hablado con los directivos del Olimpia y que pasaría a préstamo a la UPNFM, pero no me imaginaba viajar a estos amistosos".

Lesvin Medina ya había formado parte del Olimpia y se fue a préstamo a los Lobos, luego se le venció su contrato. Mientras que Nelson Muñoz por primera vez vestirá los coleres del león.