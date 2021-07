Eddie Hernández se confiesa: Las ofertas que despreció por el Olimpia, su convocatoria a la H y la rivalidad ante México

Eddie Hernández se ha mantenido vistiendo la camisa del Olimpia en las últimas temporadas y después de una mala experiencia en el extranjero, el atacante ahora medita mucho las opciones.

El cañonero del Aguán fue parte del plantel que viajó a Estados Unidos con el Olimpia y previo a su viaje, el atacante habló con DIEZ y confesó que previo a renovar con los merengues despreció ofertas del extranjero.

"Nos va a ayudar muchos y hay que sacarle provecho a estos partidos de pretemporada. Creo que hay que tomarlo con la mayor seriedad y hacer las cosas para el bienestar propio", comenzó contando.

Luego de conquistar el tricampeonato en el torneo pasado, el objetivo más grande que se han trazado en el campamento blanco es dar un golpe en la Concacaf.

"El objetivo sigue siendo el mismo, hay que conseguir otro campeonato y el profe con nosotros tiene algo pendiente de un torneo internacional, esperemos en Dios que este año se pueda cumplir, pero vamos poco a poco".

LAS OFERTAS QUE TUVO PARA SALIR AL EXTRANJERO

El delantero hondureño dejó el Olimpia para fichar en el extranjero, pero una mala experiencia previo a la pandemia lo ha hecho pensar mejor las cosas.

Hernández logró anotar siete goles la temporada pasada con el Olimpia, situación que le permitió tener ofertas en el extranjero, pero el atacante confiesa las razones por las cuales dijo que no.

"Si se concretaron, pero eran lugares largos, una era de Asía y había una en Europa, específicamente en Polonia, pero no la quise tomar porque ni económicamente, ni futbolísticamente sentía que me convenía y la dejé. Luego arreglé con la gente de Olimpia y aquí estoy".

El goleador asegura que lo mejor para él era quedarse en el Olimpia. "Firme por este torneo y en mayo del próximo año, así que espero que en este año que me quede logre cosas importantes".

Y agrega: "Tanto el cuerpo técnico y directivos sabían que Olimpia era la primera opción, pero estuve en pláticas con equipos del ámbito nacional también, pero mientras no arreglara con Olimpia, no podía definir nada".

Además, reveló los clubes que lo pretendieron en el país. "Varios, incluido el Vida, Marathón, pero yo esperaba seguir con el Olimpia y gracias a Dios que se dio".

SU LLAMADO A LA SELECCIÓN DE HONDURAS

Eddie Hernández fue inscrito en la lista previa para la Copa Oro, pero según revela el propio jugador, una lesión lo dejó sin posibilidades. Su llamado fue previo a la gira de los duelo ante Grecia y Bielorrusia.

"Me afectó la lesión y mi llamado estaba para los partidos de preparación por Europa, ya me lo habían notificado, pero lastimosamente tuve un pequeño desgarre y eso me dejó fuera del torneo y el estar al estar inactivo quedé fuera de la Selección. Ojalá para las eliminatorias pueda estar".

Después de la lesiones y afectados por Covid-19 en la Bicolor, se espera que Fabián Coito pueda realizar nuevos llamados, pero Hernández no ha recibido.

"Hasta el momento no, fue por el tema de la lesión, pero ya estoy bien. Esperemos que para las eliminatorias pueda estar listo. Hasta el momento no he tenido ningún contacto, mentiría".

OPINA SOBRE EL DUELO DE ESTE SÁBADO ANTE MÉXICO

Pese a la derrota que se sufrió en el partido ante Qatar, el delantero mira con buenos ojos el desempeño que ha tenido Honduras en la presente Copa Oro.

"La Selección se está desempeñando de una buena manera, hay un gran plantel, joven y que el profe Coito ha sabido manejar independientemente del resultado de anoche".

Y asegura: "Ante mayor dificultad, mayor exigencia y esperemos que ante México ellos puedan hacer un gran partido y pasar. Hay que ver los lesionados, ya que son jugadores importantes para el país y ojalá ellos nos puedan dar esa manos ante México".

El goleador asegura que enfrentar a los aztecas motiva. "México es un rival que todos lo quieren enfrentar y más nosotros con esa rivalidad que hemos tenido, así que esperemos en Dios que todo se pueda dar a favor".