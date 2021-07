Boletería agotada: Honduras y México disputarán su partido por los cuartos de final a estadio lleno

La rivalidad entre Honduras y México se ratifica una vez en la presente Copa Oro, donde ambas escuadras se verán las caras por los cuartos de final y jugarán a estadio lleno.



La Concacaf ha anunciado que los boletos para los primeros encuentros de Cuartos de Final de la Copa Oro, una doble jornada que contará con partidos entre México vs Honduras y Catar vs El Salvador, a jugarse este sábado 24 de julio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, están totalmente agotados y se espera un lleno total.



De esta manera, la Selección de Honduras jugará por tercera ocasión en la presente Copa Oro con estadio lleno, luego que de lo vivido en los duelos ante Panamá y Qatar.



A diferencia del duelo entre la Bicolor y los aztecas, los boletos para la segunda fecha de los Cuartos de Final, que se jugará el domingo 25 de julio, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y que contará con enfrentamientos entre USA vs Jamaica y Costa Rica vs Canadá, están todavía disponibles en GoldCup.org.



La Concacaf también infirmó que los boletos para las Semifinales en Austin y Houston también están disponibles y se recomienda a los aficionados comprar sus boletos con anticipación, particularmente en Austin, ya que queda una cantidad limitada de entradas para la Semifinal en el Q2 Stadium programado para el 29 de julio.





Se recomienda a los aficionados que ya cuentan con boletos para el partido llegar temprano para evitar el tráfico y disfrutar del Fan Zone presentado por Toyota para tener la oportunidad de ganar premios, disfrutar de los juegos y tomarse fotos con el trofeo de la Copa Oro.



También se ha dejado claro por parte de los organizadores de la Copa Oro que los boletos para la gran final del torneo se agotaron oficialmente, mismo que se jugará en el Allegiant Stadium de Las Vegas.