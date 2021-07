Kike Lanza analiza la derrota de Hondura: "Contra Nueva Zelanda debemos hacer el doble de hoy"

El corresponsal de DIEZ en Japón, el periodista Kike Lanza, ha brindado su ánalisis de la derrota 1-0 de Honduras ante la selección de Rumania, quien con poco ha sido capaz de complicarle las aspiraciones a la H para clasificar a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



Kike estuvo presente hoy en el Ibaraki Stadium de Kashima donde notó muy de cerca lo ocurrido en el terreno de juego, mismo donde Honduras tendrá que hacer el domingo "el doble del esfuerzo" para pegarle a su rival a vencer en el Grupo B: Nueva Zelanda.





Lanza comentó sobre el equipo que mandó el entrenador Miguel Falero a la cancha ante los rumanos y cómo este se desarrolló, sobre todo en la primera mitad.



"Falero puede equivocarse y enmendar sus errores. Salió con una formación inpesable, nos sorprendió con Elvin Casildo por la derecha y el hecho que Luis Palma y Alejandro Reyes no fueran titulares, esto marcó el partido, pues cuando ellos ingresaron en la segunda mitad la selección mejoró".



"Fue un primer tiempo malísimo para Honduras. Yo comentaba que lo mejor que podía pasar era que terminara. Era una selección totalmente desconocida, no fue lo que mostró en el Preolímpico. Aunque Rumania fue un equipo sin nada, tuvo la fortuna de ese gol y sabido defender todo el segundo tiempo", comentó el peridiosta que se encuentra en Japón.



Posteriormente, evaluó la participación individual de algunos futbolistas que quedaron a deber: "Me pareció un gran partido de Jorge Álvarez y Elvin Casildo, pero quien aportó poco, y no estoy diciendo que es un mal jugador, es Rigoberto Rivas, a mi me debe un poquito de los partidos del Preolímpico; esperé mucho más de Douglas Martínez".





Respecto a la sorpresiva salida del portero Alex Güity al entretiempo, la cual se estima que es por lesión, comentó: "El tema Güity es un misterio. No ha habido un informe oficial de lo ocurrido, no quiero pensar que fue castigado o que lo responsabilizan del gol, aunque en el primer palo a Honduras se la hace daño siempre; si queres ganarle a Honduras, lanzale al primer palo, qué daño le hace esto a nuestro fútbol".



Para finalizar, analizó lo que se viene para Honduras, que es una de las selecciones destinadas a dar la campanada en el certamen.



"Nueva Zelanda es mucho más que Rumania, es nuestro rival a vencer en este grupo, con jugadores grandes, técnicos, una selección vértical que permanentemente busca el arco rival y son agresivos. Ganó por la minima 1-0 ante Corea del Sur, pero tendremos que hacer el doble de lo que hicimos hoy para poder ganarle. Tiene un delantero, Chris Wood, corpulento e incomodo para la defensa que juega muy bien arriba y recibe de espaldas".



Es una selección ordenada, se le nota que tiene bastante trabajo y puede ser la sorpresa de los Juegos Olímpicos", culminó Kike Lanza, corresponsal de DIEZ en Japón.