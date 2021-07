Dwayne Johnson: 'La Roca' echa leña al fuego y se ríe de Vin Diesel luego de sus declaraciones

Los famosos actores de cine Vin Diesel y Dwayne Johnson mantienen una rivalidad, o enemistad si se quiere decirle, desde que juntos colaboraron para la reconocida saga estadounidense 'Rápidos y Furiosos'.

Para nada es un secreto que ambos tuvieron serias diferencias en el rodaje de varias de las cintas en las que compartieron plano y algún que otro enfrentamiento sonado.

En 2019 parecía que se habían dado las paces cuando ambos cruzaron una serie de mensajes con motivo del estreno 'Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw'.

Sin embargo, en una reciente entrevista concedida a Men's Health, el actor que le da vida al personaje 'Dominic Torreto' se refirió a aquella época en unos términos que no sentaron bien a 'La Roca'.

''Hobbs fue un personaje difícil de encarnar. Mi enfoque en ese momento fue mucho de mano dura para ayudar a llevar esa actuación donde tenía que estar. Como productor decidí contar con Dwayne Johnson, quien estaba asociado con la lucha libre, y estoy orgulloso del resultado, de esa estética del personaje. Pero requirió mucho trabajo y a veces un poco de mano dura. No llegar a un punto fellinesco, pero tenía que hacer lo que estuviera en mis manos para lograr las mejores interpretaciones posibles'', señalaba Diesel.

En otro diálogo con motivo de la promoción de 'Jungle Cruise', esta vez con The Hollywood Reporter, Dwayne Johnson, con la complicidad de Emily Blunt, ironizaba sobre las declaraciones de 'Toretto' y confirmaba que no participará más en la saga.

''Me reí y me reí mucho. Creo que todos se rieron de eso. Y lo dejo así. Y que les he deseado lo mejor. Les deseo lo mejor en Fast 9. Y les deseo la mejor de las suertes en Fast 10 y Fast 11 y el resto de las películas de Fast & Furious que hagan sin mí'', señaló La Roca.

Emily Blunt, que forma parte también de la cinta de Disney, no pudo resistirse al comentar la situación. ''Gracias a Dios que estuvo allí'', dijo de Diesel. ''Gracias a Dios. Él te ayudó a superar eso'', añadía con tono burlón la actriz británica.