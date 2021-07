Emilio se confiesa: El club de la Premier que lo iba fichar; el jugador que recomendó al Celtic y su salida de Motagua

10:15 de la mañana desde la cordillera de El Merendón, desde aquí el calor sofocante de San Pedro Sula se siente menos y la cálida brisa hace aún más perfecta la hermosa vista hacia la Gran Ciudad. Un entorno perfecto para una charla amena, reveladora y exclusiva con uno de los mejores futbolistas del fútbol de Honduras.

Se abren las puertas del elevador y aparece Emilio Izaguirre con una sonrisa y humildad de siempre. Los 14 títulos con el Celtic, los dos mundiales en sus espaldas y los más de 100 partidos con la Selección no lo marean para nada, sigue siendo el mismo chico sencillo que en su infancia vivía en una casa alquilada.

35 años de edad tiene Emilio Izaguirre.

Hoy Emilio lo tiene todo, no solo en lo material y profesional. Como él lo confiesa, su mejor título es tener a Dios en su corazón. No solo lo testifica, sino que vive conforme la voluntad del Señor.

El ahora jugador de Marathón nos abrió las puertas de su hogar y tuvimos una charla llena de confesiones, anécdotas y reflexiones. Emilio se abrió con DIEZ y afirma que no vuelve al extranjero, no le cierra las puertas a la Selección de Honduras, no piensa en el retiro y revela lo que le aconsejó a Alberth Elis antes que viajara a la Copa Oro. Pero además, nos cuenta que recomendó a Kervin Arriaga en el Celtic y está convencido que es un jugador que puede ir fácilmente a Europa si lucha por ese sueño.



¡COMENZAMOS!



Segunda temporada para Emilio Izaguirre en Marathón. ¿Cómo visualiza este nuevo torneo con los cambios que se han dado?

Es una nueva ilusión y un sueño porque desde niño siempre me acostumbré a ser campeón. Llegué a Motagua y gané títulos, fui al Celtic y logré 14 campeonatos y volví a Honduras y no he ganado ni uno; ni con Motagua ni con Marathón. El torneo pasado fue triste para todos los marathones y esta temporada tenemos la ilusión de hacer cosas grandes y aspirar a ese campeonato y también en la UNCAF.

Emilio Izaguirre se siente feliz de jugar en el Marathón. Le agradece mucho a Héctor Vargas.

No la ha pasado muy bien últimamente porque tuvo una salida controversial de Motagua y llega a Marathón y el equipo ni siquiera entró a la liguilla, algo que hace mucho no le sucedía.

Sí, claro. Voy a Motagua y no salen las cosas, vengo aquí y tampoco. Me dolió también por la confianza que el profesor Vargas me dio y por el trato que tuvo conmigo y también con mi hijo a quien con 12 años lo metía a entrenar con el equipo de primera. Esa alegría que le hizo sentir a “Milito” no se compra con nada en el mundo.

VER FOTOS: Virginia, la hermosa esposa del futbolista Emilio Izaguirre que deslumbra en redes

Ese sentimiento de ver feliz a su hijo en Marathón, es algo que a usted lo tiene tan comprometido con el equipo, ya que lo escucho muy orgulloso de estar aquí.

Eso me motiva, ahorita venimos saliendo de entrenar y él con una felicidad inmensa. Pero le digo que lleve las cosas tranquilo porque pueden venir momentos malos y no hay que bajar los brazos, así como me ha pasado a mí que tuvimos un torneo malo, malísimo, pero no voy a rendirme, voy a seguir aspirando a ganar campeonatos en Marathón y si no se da en este, seguiré intentándolo hasta lograrlo.

Solo tengo palabras de agradecimiento para Diego y para todo Motagua" Emilio Izaguirre

Con 35 años de edad, a Emilio se le sigue notando el hambre por ganar más títulos.

Hasta que me retire no voy a dejar de tener hambre por seguir ganando títulos, no voy a jugar por jugar. Me sigo cuidando desde que me levanto, trato de estar bien vitaminado para cada entrenamiento, cada partido y meterle siempre al máximo.

Cómo poder cambiar la mentalidad de muchos jugadores hondureños para que tengan ese alto nivel de profesionalismo que usted tiene dentro y fuera de la cancha. ¿Qué consejos puede darles?

Siempre mi primer consejo a los jóvenes es que conozcan de Dios, eso me ha dado todo. Como dice en la Biblia el Apóstol Pablo, que nuestro vivir es el ejemplo, entonces nosotros tenemos que vivir bien para dar el ejemplo en todo momento; en el hogar, dentro y fuera de la cancha. Trato de ser un ejemplo para mis compañeros, de ganar, de motivarlos. No soy perfecto, tengo mis errores, como lo que pasó en Motagua, yo fui el que fallé, pero de eso aprendo porque tuve grandes compañeros como Iván Guerrero, quien nunca se rendía, siempre estaba de primero; Amado Guevara, David Suazo con todo y su lesión era un ganador al igual que Carlos Pavón, que cuando tenía 38 años quería seguir ganando. Agarré ese poquito de cada uno. A veces me han invitado a jugar unas potritas en el barrio y siempre quiero ganar, jugar serio y esa es mi mentalidad porque en Europa así es, allá no se chabacanea. El que quiere triunfar debe ser serio en su trabajo.

Emilio Izaguirre tiene a su hijo (del mismo nombre) jugando en las reservas del Marathón.

Dice que usted fue quien se equivocó en Motagua, el que cometió el error. ¿En qué se equivocó?

Una vez don Robinson, un amigo que trabaja como taxista en el Medical Center en Tegucigalpa, me hizo ver que el error era mío. Él me preguntó: -¿Dónde vas a jugar que vi que te vas de Motagua?-. “No, es que Diego se molestó conmigo”. le dije. –No, no, no. El error fue tuyo, talvez hiciste algo que a él no le gustó o no rendiste en algo-, respondió. Entonces yo tomé eso. No le echo la culpa a Diego ni a nadie. No gané campeonatos, no estaba en el momento adecuado y no guardo ningún rencor con el profe ni estoy enojado. Son pruebas que Dios me pone y yo tomo la responsabilidad que fue mi error. Uno debe aceptar sus errores y no justificarse con el error de otro. Solo tengo palabras de agradecimiento para él y para todo Motagua.



A usted sin duda le hubiese gustado retirarse vistiendo la camisa del Motagua.

Bueno, yo de ahí salí, aunque me formé en Olimpia. Pero, aunque me hubiese gustado, yo no sé lo que va a pasar mañana, Dios tiene propósitos y pruebas que uno debe seguir superando. Ahora estoy en Marathón muy feliz, agradecido porque me he encontrado con grandes personas como Rolin (Peña), el presidente que es un tipazo, con Maní Suazo con quien estuvimos casi 10 años en la Selección…

En Liga Nacional solamente ha sudado las camisetas del Marathón y la del Motagua.

Usted ha estado acostumbrado a tener todo en los camerinos: en la parte logística y salarial porque viene de jugar muchos años en Europa. ¿Cómo convive con los problemas que atraviesa Marathón en la parte económica y las constantes controversias?

Cuando yo empecé no tenía nada, mi mamá alquilaba… uno no tiene que perder el rumbo de donde viene. Dios me ha bendecido mucho y estoy muy agradecido. Aunque Marathón tenga ese problema y esté ahí, yo no lo miro, sino que trato de ayudar al problema. ¿Cómo? Con los jóvenes, hay mucho talento aquí en San Pedro Sula que yo quedo sorprendido. Veo entrenar a Jeffry Miranda y parece que tiene nacionalidad brasileña: Kervin Arriaga, el “Pibe” Guevara, Christian Cálix… y eso me motiva más para ayudarles a crecer. Veo a Luis Garrido cómo trabaja y deseo que los jóvenes aprendan de eso.



¿Se ve reflejado en sus comienzos con alguno de esos jugadores?

Sí, Adrián Ramírez. Lo miro y digo –ojalá aprenda lo que yo aprendí de Iván Guerrero-. Yo quería ser mejor que Iván y esa era mi meta. Todavía él me aconseja y todo eso que he aprendido se lo quiero transmitir. El proyecto de Marathón me motiva por el talento y juventud que hay.



¿Qué siente que le hace falta para ganar y decir: lo he logrado todo, estoy completo?

Lo que hice con Tierney (Jugador escocés del Arsenal) hacerlo aquí en Honduras. Vender unos cuatro jugadores, no solo uno. Tierney desde los 16 años hacía lo que yo hacía, comía lo que yo comía. Que él me llame y me dé las gracias, me invite a partidos del Arsenal, me envíe camisetas, es me llena más que sea una camisa de Messi. Eso es lo que deseo hacer con los hondureños. Yo ya he ganado todo, lo que venga es una bendición. Cuando me retire, lo que me hará feliz que ese jugador triunfe y pueda sentirme orgulloso de haberlo ayudado en su carrera.

Emilio Izaguirre le transmitió su experiencia a Kieran Tierney cuando ambos compartían en el Celtic.

Es inevitable hacerle esta pregunta. ¿Ha pensado en su retiro ya?

Como dije, no sé qué va a pasar mañana. Gracias a Dios no tengo lesiones, me mantengo bien físicamente, puedo jugar donde me pongan. Creo que ese fue mi error en Motagua, decirle a Diego que me utilizara en medio y él me decía por fuera. Yo no pienso en el retiro, quiero disfrutar el día a día en Marathón. He disfrutado esta pretemporada como un niño. Hasta donde mis fuerzas me den, seguiré teniendo el anhelo de seguir triunfando. Mi hijo tiene el sueño de debutar jugando conmigo.



¿Le ve condiciones a su hijo para triunfar en el futuro?

Físicamente él trata de meterle a sus 12 años. Puede jugar de lateral o volante derecho, contención…hasta Emil (ahora técnico de las Reservas) me dijo que pensaba que tenía 15 años porque está igual de grande que yo. Mete la “pata”, es corajudo, tiene la sangre y el hambre de triunfar y eso es lo que uno nunca puede perder.



¿Le sorprendió la forma en la que Héctor Vargas terminó saliendo de Marathón?

El profe vino y jugué los 16 partidos, qué más le puedo pedir.

Yo no pienso en el retiro, quiero disfrutar el día a día en Marathón" Emilio Izaguirre

A pesar que el presidente Orinson Amaya afirmó que ellos lo contrataron a usted, no por solicitud de Vargas.

Pero él me metió a jugar siempre. Llegué una semana antes que comenzara el campeonato y me puso de titular. Una vez mi hijo estaba ahí cuando armamos el rondo antes del entrenamiento y le dijo “metete ahí” y mi hijo hasta lloró ese día porque estaba con los de Primera de Marathón. Yo al profe Vargas le dije que estaba más que agradecido con lo que hizo, no por mí, sino con mi hijo. A él le dolió y estaba preocupado porque el profe lo tomaba en cuenta, estaba ilusionado y pensaba que con el nuevo entrenador iba a ser diferente, pero gracias a Dios Emil le está dando la oportunidad en reservas. Él no se baja la camisa de Marathón, dice que es su Celtic, que nunca va a cambiar al equipo.



¿Logró hablar con Héctor Vargas en estos días para agradecerle por todo eso?

La verdad no porque hasta hace poco que comenzamos pretemporada me di cuenta de toda la situación. Además, este tipo de cosas por teléfono no me gusta hablarlas. En algún momento lo voy a ver y le voy a agradecer por darme la oportunidad de jugar y por lo que hizo con mi hijo.

14 títulos ganó en 10 años con el Celtic de Escocia.

En esta nueva era con Martín “Tato” García, ¿qué cambios nota en este Marathón?

Todo cambio siempre se busca que sea para bien, tener un nuevo entrenador siempre causa una motivación y ahora esperamos que los resultados se den. No importa si todos los partidos los ganamos 1-0 pero que ganemos.



Más allá de su optimismo, en la realidad ¿ve a Marathón peleándole el título a Olimpia, Motagua o Real España?

Recordemos que el torneo pasado no teníamos muchos refuerzos y veníamos de pandemia. Pero ahora la directiva ha hecho un gran esfuerzo y contamos con jugadores como Mario Martínez, era el capitán en Real España; Allans Vargas titular, Ovidio Lanza viene como goleador de El Salvador, Bayron Rodríguez lo había visto con Platense y es muy buen delantero, Harold Fonseca, quien ha sido portero de la Selección y llega a exigir aún más a Denovan. Este Marathón será diferente por todo lo que se ha movido y porque hay más presión con la llegada del profe y eso es bueno.



Entonces usted cree que este Marathón será más competitivo y sí dará la pelea en este torneo.

El torneo pasado estaban puros jóvenes, los de mayor edad éramos Costly y yo. Ahora está un Mario, ya con Garrido recuperado, Arriaga estuvo casi todo el torneo en la Sub 23. Ahora Mikel Santos tiene mayor experiencia, así como Cristian Moreira, Luis Vega y varios jugadores más. Esperamos ir a pelearle a los dos Tegucigalpa y ganarles.



Siendo un líder en Marathón, ¿Cómo aconsejó a Kervin Arriaga después que no fue convocado a los Juegos Olímpicos ni a Copa Oro?

Cuando vi a Arriaga me gustó mucho cómo juega, es un jugador de exportación y que puede ser de élite en Europa y jugar Champions. Es alto, gana bien arriba, tiene pegada y puede jugar tres o cuatro posiciones; central, contención, mixto y mediapunta. Es un jugador completo. Cuando regresé a Motagua, jugué contra él y lo vi discutiendo y le dije: ‘no discuta, usted sólo dedíquese a jugar y se va a ir solito a Europa’. Y siempre me ha escuchado. Lo vi quejarse de su lesión y le dije que hiciera terapias, pero ya en las cosas personales no me meto, solo lo aconsejo y lo motivo para que explote todas esas grandes condiciones que tiene. Deseo que Arriaga se vaya al extranjero porque para mí es un orgullo que otro hondureño salga y triunfe. Yo hablé en el Celtic por él ahorita que estuve por allá, platiqué con los abogados y me dijeron que lo iban a ver en los Olímpicos, pero no se dio y Dios sabe por qué y le dije que no se desmotive porque para obtener un permiso de trabajo debe volver a la selección mayor, él tiene que motivarse para volver a la Selección porque tiene para competirle a Deiby y a Bryan Acosta.

Emilio Izaguirre reveló a DIEZ que recomendó al Celtic el fichaje de Kervin Arriaga.

¿Emilio, la Selección es un capítulo cerrado para usted ya?

No, no. Yo aspiro a volver a la Selección y voy a seguir trabajando. He defendido casi por 14 años esa camisa, he jugado dos mundiales y más de 100 partidos. Yo amo a Honduras y siempre aspiro darle alegría a nuestra gente.



¿Y pensó que iba a ser tomado en cuenta por Fabián Coito para esta Copa Oro, por ejemplo?

Lo que pasa en mi vida todo es para bien. La última Copa Oro fue un gran error mío haber ido, los del Celtic no querían que fuera porque querían que me operara el tobillo. El profesor Coito sabe cómo jugué esos partidos, yo me infiltraba el tobillo y así salía a la cancha, pero lo hacía porque quería jugar la Copa Oro porque apenas era la segunda vez que lo hacía. Por eso le dije a Elis que él no tenía que demostrar nada, hablé con él antes que se fuera a la Copa Oro y le dije: ‘Mano, aprenda, yo cometí un error de ir lesonado’. No se iba a acabar mi carrera por no ir ahí e hicimos un mal torneo, jugué mal porque no estaba al cien, solo jugaba bien 60 minutos y luego sentía el dolor y todos los partidos los hice así. Por eso hoy les digo a los jóvenes que no jueguen lesionados porque ahí se puede acabar su carrera.



¿Fue una buena decisión de Deiby irse a este equipo de Grecia?

Es que eso solo él lo sabe. Lo que puedo decir es que la pandemia ha cambiado el fútbol, solo los fichajes grandes es que se mueven, entonces un equipo pequeño no va a pagar un dineral por un jugador hondureño. Entonces él lo que debe es ir a demostrar allá, hacer bien las cosas para buscar llegar a un equipo grande, así como lo está haciendo Elis porque Boavista es un club pequeño que nunca ha ganado un título.



Deme tres jugadores hondureños que usted cree que tienen nivel para irse ya al extranjero.

Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez, Carlos Pineda o Alejandro Reyes, que yo lo regaño porque es muy intermitente en los equipos. Cuando está en la Selección muy bien, pero ahorita en Real España mucha intermitencia.

Emilio Izaguirre nos atendió en las instalaciones de su domicilio en San Pedro Sula, aquí junto a Nahún Aguilar, jefe de redacción de DIEZ.

Hablemos del Choco Lozano. ¿Qué cree que le hace falta para poder consolidarse en la Selección?

A mí me da mucha tristeza todos los ataques que recibe en redes sociales. Para mí él ha triunfado en Europa, es uno de los mejores jugadores técnicamente que he visto en Honduras, es clase de jugador, pero a él lo que le hace falta, a parte de tener fortuna, es creérsela y no mirar lo que diga la afición, sino seguir intentándolo y tener esa hambre porque las cosas le van a salir si sigue trabajando duro y confiando en él mismo, como lo hacía el loco de Costly. La ventaja que nosotros tuvimos es que antes casi no había redes sociales, solo Hi5 en aquel momento y no mirábamos mensajes. Ahora está Twitter, Instagram, Facebook y matan a la gente.



La mejor anécdota que haya vivido en su carrera, esa que no se le puede olvidar.

Tengo muchas, muchas. Pero hay algo que me dio risa en un partido de Champions Barcelona vs Celtic, la prensa me llamaba “carnicero” porque una vez choqué con Neymar, se desmayó y después me deslicé en una jugada y golpee a Dani Alves y salió con las dos piernas. Hasta mi técnico Neil Lennon se reía y me decía bromeando que no me conocía ese lado de andar golpeando. Los titulares de los periódicos decían: “cuidado con el carnicero”. Entonces cuando volví en otra ocasión al Camp Nou, la gente en las gradas gritaba: “cuidado con ese chancho”. Eso no lo olvido porque no soy un jugador así.



Imagino que se siente un privilegiado de haber compartido con tantas estrellas que parecen muy lejanas para cualquier futbolista hondureño.

Llegar al Celtic fue una bendición muy grande. Recuerdo que en el 2009 yo ya había firmado con Wigan, pero antes en 2008 había ido a Ipswich Town, ellos me querían a préstamo, pero Motagua me quería vender. No me quedé en Wigan porque en eso falleció el director deportivo, entonces el contrato quedó en blanco. Ellos me iban a pagar un millón de euros, no recuerdo cuánto le iban a dar a Motagua. Clasificamos al Mundial y antes de ir a Sudáfrica, el Celtic me contrató. A partir de ahí comencé a ver los partidos del Celtic y quería conocer a Henrik Larsson por todo lo que había hecho, porque había sido compañero de Ronaldinho en el Barcelona y decía: “yo también puedo”.

Emilio Izaguirre todavía no renuncia a la selección hondureña, con la que ha jugado 108 partidos.

Habla de querer seguir ganando títulos, que no piensa en el retiro. ¿Y el extranjero, todavía piensa en salir o se quedará en Honduras?

No, el extranjero ya no, ese capítulo está cerrado. Pienso que estuve bastante tiempo fuera, perdí casi 10 años de no estar con mi abuelita que tiene 86 años, mis padres, mis amigos de infancia. Quiero disfrutar a mis papás al igual que mi esposa con los de ella. Además, tengo el deseo de ayudar a los jóvenes. Yo me puedo ir al extranjero a jugar hasta en segunda de Estados Unidos, pero todo lo que aprendí en el extranjero se lo quiero transmitir a los jóvenes, ese es mi deseo.

VER MÁS: Los futbolistas con más partidos en la Selección de Honduras



¿Después de salir de Motagua y venirse al Marathón, le salieron otras ofertas de afuera?

Tuve ofertas de un equipo de la MLS para ir a prueba, también me llamaron de un equipo en Centroamérica y unos agentes para llevarme al Alianza Lima de Perú, pero mi anhelo es seguir aquí porque estoy seguro que de 30 jugadores en Marathón por lo menos me voy a llevar a dos al extranjero.

Mi deseo que esos chicos que están jugando Copa Oro, puedan salir al extranjero, así como Deiby que se va a Grecia, es un equipo pequeño pero Dios es el que sabe, ojalá haga una buena temporada y suba a un club grande para pelear Champions" Emilio Izaguirre

¿Qué mensaje le envía a toda esa afición de Marathón que sufre y que quiere ver a su equipo disfrutando de un nuevo título?

Deseo que el Yankel esté lleno en una final y la ganemos. La primera vez que jugué en este estadio fue en una liguilla contra Motagua sin público por la pandemia en diciembre del año pasado. Todo mundo me dice que cómo grita la afición ahí, la presión, el entorno y todos recuerdan la final que le ganaron a Motagua en 2017 en este estadio, entonces sueño con vivir un momento de esos.