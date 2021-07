Salió frustrado: la reacción de Benguché tras el amargo debut en Tokio; "Muy triste por el partido"  

Jorge Benguché tuvo la oportunidad de poner a ganar a Honduras ante Rumanía, pero erró la única ocasión clara que tuvo en el encuentro.



Al final la selección catracha perdió ante los europeos 1-0 con un autogol de Elvin Oliva Casildo. El delantero habló tras el duelo.



Lo hizo para el micrófono de Kike Lanza, enviado especial de DIEZ en Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Benguché aseguró que había frustración tras la derrota y contó los motivos.





Primeras palabras tras la caída



"Muy triste por el partido de hoy, salimos con muchas ganas, con mucha actitud, pero no se pudo. Ahora hay que esperar el próximo partido. En cuanto a la diferencia el fútbol es más dinámico y vamos a encarar el siguiente encuentro con más ganas".



¿Estabas frustrado cuando las cosas no se daban?



"Sí, hay frustración porque sabíamos que estabamos manejando el partido, pero lastimosamente no se pudo concretar y hay que esperar al siguiente rival".



¿Tiene mayor responsabilidad por ser refuerzo?



"Bueno, creo que vengo trabajando con el grupo muy bien. El grupo me ha hecho sentirme parte de ellos y lo que me toca brindarles es mucho esfuerzo y mucho entusiasmo".



¿Goles ante Nueva Zelanda?



"Claro, primeramente Dios si se da la oportunidad, que es lo principal, anotar".

LA JUGADA QUE ERRÓ BENGUCHÉ ANTE RUMANÍA