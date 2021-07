Inauguración Tokio 2021: Horario, dónde verlo y quiénes asistirán a la apertura de los Juegos Olímpicos

¡Se acabó la espara! Tokio abrirá sus puertas a los Juegos Olímpicos 2021 este viernes 23 de julio a las 5:00 de la mañana hora de Honduras.

Agenda de los atletas hondureños en los Juegos Olímpicos de Tokio: Natación, judo, taekwondo y atletismo



El inicio de los JJOO se podrán ver en el país por la señal de VTV Somos todos, canal que tiene en exclusiva la transmusión de la justa veraniega.



¿Cómo y dónde ver gratis por Internet?



Diferentes plataformas transmitirán la ceremonial inaural de los Juegos Olímpicos, por ejemplo MARCA Claro y Claro Sports en sus canales de Youtube.



¿Cómo será el desfile?



Debido a la pandemia del coronavirus, el desfile inicial no será como en otras ocasiones. Solo los abanderados de cada país serán los que tomarán parte de la ceremonia.

Julio Horrego, Julimar Ávila (nadadores), Keyla Ávila (taekwondo) y Cergia Güity (judo), estarán llevando la bandera de Honduras en la inauguración.

¿Qué protocolos deben seguir?



Los abanderados deberán usar mascarilla y no se podrán realizar actividades turísticas, ni andar libremente por la ciudad, además, se tienen que hacer pruebas diarias para evitar el Covid-19.



¿Quiénes pueden asistir y quiénes no?



Los aficionados podrían tener vedada su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio, pero un pequeño número de personajes distinguidos y funcionarios olímpicos podrían asistir, informó un diario japonés.



El diario Asahi Shimbun publicó que representantes del Comité Olímpico Internacional (COI), dignatarios extranjeros, patrocinadores y otros podrían estar presentes en el Estadio Nacional de Tokio para la ceremonia del 23 de julio.



Pero los planes en discusión apuntan a que los aficionados no podrán asistir, mientras los organizadores se replantean los límites de asistencia en medio de temores por un aumento de contagios de covid-19 en Tokio.



La versión publicada la noche del lunes, que cita a fuentes gubernamentales no identificadas, señala que los organizadores trabajan para disminuir la asistencia a los eventos olímpicos desde los 10.000 previstos actualmente a un nivel que resulte aceptable para el público japonés.



"Algunas personas en el gobierno temen que el público no acepte que se les dé un tratamiento especial", según Asahi.

Los organizadores olímpicos fijaron en junio un límite de 10.000 aficionados locales y mantuvieron la prohibición a la presencia de personas venidas del exterior.



Pero un aumento de contagios obligó a replantear ese tope, y el presidente del comité organizador local, Seiko Hashimoto, advirtió la semana que la posibilidad de celebrar los Juegos a puerta cerrada sigue sobre la mesa.



Se espera que el gobierno extienda las medidas anticovid en Tokio y otros sitios, después de lo cual se tomaría una decisión sobre los aficionados olímpicos.



El brote del coronavirus en Japón no ha sido tan severo como otros países, pero los especialistas dicen que una nueva ola de contagios podría poner en aprietos a los servicios de salud al inicio de los Juegos.