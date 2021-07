El calvario que vive el Inter de Miami de David Beckham; Higuaín se suma a la dura pesadilla  

Inter de Miami pasa por una temporada complicada en la MLS. El mega proyecto de David Beckham no están rindiendo frutos y viven un calvario.

El equipo marcha último en la conferencia Este luego de ocho derrotas, dos empates y tan solo dos victorias en lo que va de campaña.



Peor aún si le sumamos a la pesadilla que encadenan una terrorífica racha de seis derrotas consecutivas en el campeonato.





ÚLTIMOS RESULTADOS



-Chicago Fire vs Inter Miami (1-0)

-Inter Miami vs DC United (0-3)

-DC United vs Inter Miami (1-0)

-Inter Miami vs Orlando City (1-2)

- Montreal vs Inter Miami (1-0)

-Inter Miami s New England (0-5)



*Todos los partidos los perdió, le marcaron 13 goles y solo pudo anotar uno*



"En fútbol puedes perder, pero la forma en que hemos caído esta noche fue ... he dicho la palabra inaceptable en el pasado, pero en esta ocasión nos sentimos peor que eso", dijo Phil Neville entrenador del equipo de Beckham tras caer 0-5 ante New England.

Para rematar, Gonzalo Higuaín, la estrella del equipo, se marchó del campo en el minuto 80 entre abucheos y lesionado tras un lance con un rival.