Balotelli se pasa de la raya y ataca a todas las mujeres con su declaración: ''Tienen hijos solo por dinero...''

El polémico delantero Mario Balotelli volvió a hacer de las suyas a través de las redes sociales, pero esta vez se pasó de la raya y cargó contra todas las mujeres.

Balotelli y el secreto mejor guardado: su hija no reconocida

Balotelli, de 30 años, criticó duramente a la madre de su segundo hijo y se llevó de encuentro a las demás chicas que leyeran su última historia de Instagram, en donde se muestra muy enfadado por los inconvenientes que mantiene con su ex.

''La legislación tendría que evitar que las mujeres que solo están interesadas en el dinero tengan hijos contra la voluntad de los hombres, con la única finalidad de obtener el beneficio del dinero. Es maldad pura, triste e inmoral'', comenzó expresando el jugador italiano.

Y añadió: ''La familia nace gracias al amor y no por la conveniencia. Si estás soltera, te estás divirtiendo y no puedes mantenerte a ti misma, no utilices a terceros como si fueran un cajero automático; consigue un trabajo antes de tener hijos. Incluso si a veces la ley no es correcta, Dios lo es y el castigo será eterno''.

Balotelli deja entrever que tiene serios problemas con Clelia, madre de su hijo Lion, pero ella le contestó por la misma red social y dejando caer lo que vivía con el futbolista en el pasado.

''Soy una víctima física y mental de él, y nunca para, nunca respeta a las mujeres. Solo miente'', declaró.

Balotelli se ha caracterizado en su amplia carrera profesional como uno de los jugadores más controversiales dentro y fuera del terreno de juego, y a pesar de que los años pasan, es algo que no ha cambiado y sus declaraciones le podrían sentar mal.