Lo que debe hacer Honduras para vencer a México en la Copa Oro, según Mario Kempes

La Selección Nacional de Honduras se mide este sábado ante México en Phoenix por los cuartos de final de la Copa Oro 2021.

Muy claro está que la Bicolor llega muy golpeada por el temas de las lesiones y por los contagios de coronavirus, lo que colocan a los mexicanos como favoritos.

Mario Kempes, exjugador argentino y ahora comentarista en ESPN, habló del duelo de mañana entre hondureños y mexicanos.

Kempes deja claro que Honduras no le puede jugar de tú a tú a la selección mexicana.

"Honduras no puede competirle de tú a tú a México, pero sí puede tener esa fortaleza física y esa mentalidad como para desarmar el juego de México y por qué no hacer un partido incómodo a un México que viendo los resultados de los tres partidos anteriores, a excepción de Guatemala, a lo mejor mereciendo o no, no hizo tantos goles, hizo solo tres ante Guatemala, fue el partido más livianito que tuvo, por el resultado, pero realmente México tiene que salir a hacer lo suyo, no a esperar lo que haga el contrario, expresó Mario Kempes en ESPN.

La Selección Nacional de Honduras llegó ayer a Phoenix para instalarse y hoy hacer el respectivo reconocimiento de la cancha del State Farm Stadium, en Arizona.

México llegó a estos cuartos de final dando tumbos a pesar de haber terminado como líder del Grupo A con siete puntos: empató sin goles con Trinidad y Tobago, goleó 3-0 a Guatemala y venció con sufrimiento 1-0 a El Salvador.

Por su lado, Honduras fue segundo del Grupo D con seis unidades luego de vencer con comodidad 4-0 a Granada, venir de atrás para imponerse 3-2 a Panamá y cerrar con una derrota por 2-0 ante Catar.

Este será el séptimo partido entre aztecas y catrachos en la Copa Oro. El balance es de tres victorias para México, dos empates y un triunfo para Honduras.