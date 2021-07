El blog de Orlando Ponce: "Honduras queda como en una "ruleta rusa" al toparse con México en cuartos"

El destino ha deparado que Honduras y México, en cuartos de final con tintes de semifinales, se enfrenten en una batalla donde la representación nacional ha pedido ya varios soldados y ha sido perseguido por las "plagas de Egipto",aunque podemos aferrarnos a alguna hazaña futbolística .

En lo particular, y debo reconocerlo, he sido uno de los escépticos en el proceso de las dos selecciones; la mayor y la sub-23, pero en la Copa Oro la versión de Honduras ha sido destacada sobre todo en los duelos ante Granada y Panamá, confirmando que no había sido casualidad los buenos encuentros de la Liga de Naciones.

El haber clasificado en la segunda jornada después de vencer espectacularmente a Panamá, una de las "bestias negras" que ya nos tenía "jorobados" daba la oportunidad de reservar ciertos jugadores como el explosivo Romel Quioto, puesto que este jugador había salido lesionado ante los panameños y frente a Qatar se cayó prematuramente, toda una desgracia.

En el referido encuentro ante el campeón asiático vigente, se lesionaron el capitán Maynor Figueroa y el mismo Quioto y si bien en los dos hay avisos que pudieran estar disponibles ante México no hay certeza que estarán en el plenitud de sus condiciones o en riesgo de volver a lesionarse en la intensidad del exigente partido.

Si bien lo ideal era buscar evitar a México en cuartos de final, para eso empatando por lo menos contra Qatar por más que algunos desubicados dijeran lo contrario, al final no era necesario exponer futbolistas con lesiones precedentes puesto que todos sabían que el choque más importante era el de cuartos de final .

El entrenador Fabián Coito debió hacer lo que hicieron sus colegas Luis Fernando Suárez y Theodore Whitmore, de Costa Rica y Jamaica respectivamente, quienes en el partido que ganaron los ticos 1-0 utilizaron varios suplentes con la clasificación en la mano.

En el transcurrir de la Copa Oro, aumentar los casos positivos de Covid del preparador físico Sebastián Urrutia y el entrenador Fabián Coito, de quienes deseamos se recuperen pronto, a sabiendas que hasta donde llegue la Bicolor la batuta la ha tomado Arnold Cruz, quien ya hizo de titular frente a Qatar.

Igualmente se perdieron por Covid a los futbolistas Edwin Solani Solano,debutante con un gol ante Granada y a Carlos " Muma' Fernández, de quién nos quedamos con las ganas de verlo debutar.

Extrañamente, y eso sí causa una alta preocupación, muchos jugadores lesionados en tan poco tiempo generando una evidente disminución en el potencial de la Bicolor catracha.

Ever Alvarado, Michaell Chirinos, Albert Elis, Marcelo Pereira, Maynor Figueroa, Romel Quioto, que por favor ya pare esto y que el cuerpo médico de la selección expliqué qué está pasando. ¿Por qué tanto lesionados ?, ¿Qué se está haciendo mal?.

¿Pero qué tanto puede influir en la Selección no tener a Coito dirigiendo en la cancha ?. Puede ser mucho. En partidos contra México hay que ejecutar estrategias y movimientos tácticos con directrices desde la cancha por el líder del grupo y esté estará desde un hotel dándole instrucciones a Arnold.

Sobre el rival del sábado, si bien es cierto México no ha mostrado su mejor versión tiene jugadores de mucha calidad acostumbrados a ganar los choques de golpe a golpe y eliminación directa. Las críticas contra el tri son cada vez más fuertes y contra el técnico Gerardo Martino en la mira incluso para que no llegue mi a las eliminatorias.

Habrá que estar muy atentos a neutralizar a sus dos laterales que juegan muy lanzados al ataque; Jesús Gallardo y Luis " Chaca" Rodríguez. En la función de ataque aprovechar con la velocidad de los nuestros los espacios que dejan ambos jugadores .

Además Deiby Flores y Alex López deberán tener más apoyo de sus compañeros para luchar en los duelos contra Edson Álvarez, Erick Gutiérrez y Héctor Herrera para no perder ese juego desde el medio campo.

Aparte hay que escalonar bien en la marca a Jesús "Tecatito" Corona para no hacer de Félix Crisanto o Diego Rodríguez una autopista y estar atento a que el cuestionado Rogelio Funes Mori reciba desmarcado en el área o en los últimos 20 metros .

Siempre lo he tenido claro que el ganador de México vrs Honduras será finalista de la Copa Oro, pero realmente con tantos problemas que tiene la Bicolor para este partido veo el panorama como en una "ruleta rusa.