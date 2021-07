'Chiquidrácula' y Nasralla se destapan en plena transmisión y reviven la polémica: "No se salió con la suya"

Follow @Omar_GM09

Imposible olvidar aquel 12 de agosto del 2009, Honduras acababa de sufrir un golpe de estado hace 45 días y el ambiente era tenso, caliente y "olía a muerte". La Bicolor se enfrentaba ante Costa Rica en un repleto Estadio Olímpico de San Pedro Sula el cual, de no obtener el resultado que esperaba, hubiera generado una gris situación.

Finalmente, la H goleó 4-0 a los ticos, todo era felicidad en Honduras, pero en las cabinas de la transmisión del partido, un hecho imborrable sucedió. El periodista Salvador Nasralla atizó con todo al árbitro del encuentro, el mexicano Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como 'Chiquimarco', quien esa noche se convirtió en el 'villano' en los primeros minutos del encuentro tras anular un gol catracho.

Nasralla explotó ante lo sucedido y acusó al colegiado azteca de arbitraje sucio, catalogándole como 'Chiquidrácula', apodo que ahora es muy famoso en Honduras. La polémica fue tremenda que hasta 12 años después de haber sucedido, sigue en llamas, reviviéndose en una transmisión especial de la cadena TUDN USA de cara al partido Honduras-México por la Copa Oro.

Ambos personajes estaban presentes en el Facebook Live de la cadena, al igual que hondureños como Amado Guevera y Eduardo Bennett, y recordaron lo acontencido de una manera especial, para bien y mal. Esto fue lo que dijeron.

- Testimonio de Marco Antonio Rodríguez -

"Cómo no me voy a acordar de lo que sucedió. No se nos debe de olvidar que México en eliminatorias pasadas siempre iba al límite compitiendo contra Honduras, Costa Rica, ectc. Previo a ese partido, Honduras había jugado contra Estados Unidos, el árbitro había sido el mexicano Mauricio Morales y la atmósfera hondureña, junto a Nasralla, empezó a vender humo para acusar que había una tendencia de parte de la Concacaf para dañar a Honduras, algo que no pudo comprobar. Él acusaba a mi vida y que había vendido el partido (ante CR), que era corrupto, ladrón o como lo quieran llamar. Dios está con nosotros y no le salió su jugada.

Afortunadamante, tomé la mejor decisión del partido sin haber VAR, Amado Guevera fue mi mejor aliado en ese juego, yo luego le agradecí publicamente, él se comportó como un hondureño decente y con una integridad impresionante a favor del juego y la seguridad de la afición que estaba siendo provocada por una voz irresponsable para que se generara un desorden.

Recuerdo que tuve un sueño mandado por Dios un día antes del partido en el que estabamos con la cuarteta arbitral, los cuatro leemos la biblia y tenemos temor de Dios, y recuerdo que les dije que 'había espiritú de muerte alrededor de este partido; vamos a orar, no sé que es lo que se está gestando o lo que puede pasar'. Fue algo que Dios nos había avisado que había algo feo alrededor de ese partido.

Por fortuna, insisto, por fortuna, este señor Nasralla no se salió con la suya, la gente de Honduras se comportó de las dos maneras, de muy linda que en el aeropuerto nos abrazaron, besaron y oraron por nosotros. Y había otra gente que creyó su discurso, pues siempre hay gente que enciede el micrófono y afortunadamente no le creyeron y practicamente el país se polarizó", cerró el árbitro mexicano.

- El recuerdo de Salvador Nasralla -

"Honduras estaba en una situación política muy especial, hacía 45 días sufrió un golpe de estado y el ambiente era tenso. Ahora lo que sí le puedo decir a 'Chiquidracula' es que la gente que estaba en el estadio no tenía televisores, mi transmisión era para televisión y cualquier cosa que yo dijera era en televisión, no sé si en México los aficionados tienen televisores en sus localidades pero en el año 2009 no los tenían y en Honduras mucho menos. En el momento, obviamente que después uno mira la repetición, el partido que estuvo suspendido cuatro minutos y medio después que la pelota tocó la red, y con la experiencias que yo tengo, trabajo de esto desde hace 54 años y conozco árbitros que han recibido dinero, tengo todos los argumentos para poder pensar que los intereses de contar con Honduras (en el Mundial) eran bajos, pues incluso en el año 2001, por ejemplo, el Olimpia eliminó al Toluca y Pachuca y el Mundial de Clubes se canceló porque Olimpia no tenía relevancia.

El Honduras-Costa Rica de agosto del 2009 es uno de los choques más polémicos del clásico centroamericano. Los argumentos que en ese momento tuve con respecto a la realidad que observó el árbitro sobre si él preguntó al juez de línea y este dijo que el portero estaba caído cuando cayó el gol o cuando después declaró (Carlo) Costly que le quebró el tabique nasal a Keylor Navas, parece una historia muy posterior a la situación que vivímos.

Ahora te quiero contar algo, Marco Antonio, la situación de Honduras estaba tan caliente en ese momento que me contaba un amigo que ese partido la Selección lo tenía que ganar o ganar, eso me lo contó después por lo que no influyó en la naracción. El ambiente estaba tan caliente que si ese partido no lo hubiera ganado Honduras, hubiera pasado una desgracia, no sé de qué proporciones. Eso fue hace 12 años, Honduras tenía un super equipo, ahora tiene uno diezmado, que México golearía y no sería sorpresa el próximo sábado", finalizó Salvador el tema 'Chiquidrácula'.