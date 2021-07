Mister Chip sorprende al hablar sobre los partidos de Concacaf: ''No lo he visto ni en Argentina...''

En unas declaraciones difundidas por la página oficial de la Copa Oro en Twitter, Mister Chip sorprendió a todos al asegurar que nunca en su vida había visto partidos con tanta pasión como los que se disputan en Concacaf.

La Octagonal por un boleto a Qatar 2022 arranca el próximo 2 de septiembre con las ocho selecciones y, según el reconocido estádigrafo español, los duelos de nuestra confederación son los que tienen el mejor ambiente.

''Yo te puedo decir que he estado en todos los partidos de casi todas las confederaciones del mundo, he estado en partidos de eliminatorias de Asia, de África, en eliminatorias de Conmebol, por supuesto que de Europa, pero te promento que jamás, jamás, jamás, he visto la pasión que hay en un partido de eliminatoria en Concacaf'', reveló Mister Chip.

Y añadió: ''No la he visto ningún en otro sitio, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Europa. Jamás he visto a la gente agolparse en el estadio tres o cuatro horas antes con la familia para vivir un partido, el que sea''.

Cabe señalar que este sábado se juegan los cuartos de final de la Copa Oro y Mister Chip ha estado siguiendo los encuentros pese al horario en su país.

El estadígrafo ha compartido interesantes datos en las redes sociales sobre los últimos enfrentamientos y durante el Honduras-Panamá, que terminó con un gran triunfo de la Bicolor (3-2), aseguraba que está entre los 20 partidos más emocionantes de los 300 que se han disputado desde que arrancó la fecha FIFA en mayo.