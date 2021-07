Mario Carrillo no ve ningún riesgo de que México pierda contra Honduras y solo le da 1% de posibilidades   

El México-Honduras por los cuartos de final de la Copa Oro está dando mucho de qué hablar en el país azteca, ya que la selección Tricolor es la obligada a ganar.

Desde ESPN, concretamente en el programa de Fútbol Picante, se analizó el cotejo y se dio como favorito a pasar a México, pero Mario Carrillo sorprendió.



El analista fue consultado por el riesgo que le puede generar Honduras a la escuadra azteca y aseguró que no ve a los catrachos pasando la eliminatoria.



EL CONTEXTO DEL ANÁLISIS EN FÚTBOL PICANTE



Adal Franco, presentador, comienza hablando del tema México-Honduras: "Algo me dice que no se va a dar la final soñada entre Estados Unidos y México desde que comenzó el torneo. No sé quién vaya a fallar ¿puede ser del lado mexicano?", preguntó el periodista Adal Franco a Dionisio Estrada.

"No, México va a llegar a la final a Honduras le va a ganar, tal vez sí, el equipo genera muchas dudas, pero a ver, Honduras llega sin saber si Romell Quioto va a jugar, pierden a Maynor Figueroa, ya habían perdido a Alberth Elis, el técnico (Fabian Coito) está en cuarentena por temas de Covid, entonces Honduras tiene muchos inconvenientes, veo al equipo mexicano consiguiendo el pase a semifinales y lo veo en la final. Ahora, si a lo mejor Estados Unidos no llega es otra cosa", aseguró.



Adal Franco pregunta: "A ver Mario, en una escala del 1 al 100, ¿qué porcentaje le das al riego que México tiene de perder este sábado ante Honduras?"



"No, creo que el equipo mexicano gana bien, califica bien, pasa a la siguiente ronda bien, pero si te quiero decir algo, Honduras ha tenido una gran mejoría, de El Salvador, de Qatar, he visto partidos de calidad muy altos, pero solamente que México pierda el sentido de alerta, le doy el 1% de riego, que se sobrepase, que se sobre, que no esté en alerta máxima, que se relaje, por eso solo le doy el 1% de riesgo".



La misma pregunta le hicieron a Paco Gabriel de Anda sobre el riego que tiene la selección de México ante Honduras y así respondió.

"Le pongo un porcentaje un poquito más alto, un 25% de posibilidades de que México pueda perder, México va a hacer un gran partido a pesar de las ausencias notable, pero ¿cuál va a ser la versión de México?, la del equipo que le ganó a El Salvador que hizo buen fútbol o el partido contra Trinidad y Tobago que no se vio a que jugaba, o como el de Guatemala donde el rival que no ofreció mucho. México debe mostrar su mejor versión para derrotar a Honduras".



