Julio Horrego termina en el lugar 43 de 47 en 100 mts pecho; tendrá su revancha el martes en los 200 mts

El nadador hondureño Julio Horrego participó este sábado por la madrugada en los Juegos Olímpicos de Tokio, certamen del que se ha despedido de una de las dos categorías en las que fue inscrito, pues a las 5:27 am compitió por los 100 metros pecho, pero no pudo pasar a la siguiente fase.

Horrego, 22, se instaló en el quinto carril del segundo de siete heats de los 100 metros pechos, y quedó en el cuarto puesto entre los cinco nadadores de su heat. Julio terminó en el lugar 43 de 47 atletas que compitieron en dicho evento, de los cuales solo 16 clasificaron a la próxima ronda.

No todas son malas noticias para el hondureño, pues el martes volverá a nadar en los 200 metros pecho, su especialidad, a las 4:35 am hora catracha. Ese mismo día, pero a las 5:27 am, nuestra otra representante en natación, Julimar Ávila, debutará en carril 7 del heat 2 por los 200 metros mariposa femenino.

Cabe resaltar que nuestros nadadores se ubican en los primeros heats (los de los tiempos más lentos) debido a que llegaron a los Juegos Olimpicos de Tokio por invitación. Los nadadores de los últimos heats compiten constantemente en campeonatos mundiales y pertenecen a la elite de este deporte.