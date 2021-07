Johnny Leverón sobre la queja de las 'patadas': "México no está acosumbrado al pie fuerte, si no a que los cuiden"

Johnny Leverón tiene claro lo que la Selección de Honduras debe realizar hoy ante el combinado de México en los cuartos de final por la Copa Oro 2021.

A él no le importa no llegar como favorito ante el Tricolor a las 8:00 pm en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona, donde la Bicolor espera a un equipo azteca que se vendrá con todo ante la ola de críticas que estos han sufrido por su disimulada presentación en fase de grupos.

Leverón, quien fue titular en el último duelo donde la H cayó 2-0 ante Qatar, fue el encargado de tomar el micrófono en conferencia de prensa previo al vibrante duelo ante México. Esto fue lo que dijo el vérsatil defensa de 31 años.

¿Cómo te sientes jugando de lateral izquierdo y de qué han hablado sobre el aspecto defensivo que ha sido la parte débil en estos últimos partidos?

Me he sentido cómodo, siempre trabajamos para estar a la disposición de lo que necesite el grupo, la selección y el técnico. Estamos listos para jugar de central, lateral o en la posición que el entrenador requiera. Lo otro son circustancias como las que se presentaron en el partido ante Qatar, en el segundo tiempo fue excelente, es el ritmo que hemos querido implementar en los partidos, lastima tenemos un rival enfrente y tenemos que respetar lo que ellos presentan.

¿Qué les ha pedido el cuerpo técnico, en específico, para trabajar más en el partido?

Safricio, entrega, comprenetarnos en los detalles y cada una de las circunstancias que van a estar corriendo minuto a minuto. Cada cosa ofensiva y defensiva debemos hacerlo como grupo unido y fuerte. También tener esa concentración en cada uno de los momentos arriba o abajo, apoyarnos en bloque y ser cada vez más fuertes.

¿Cómo toman el hecho de no tener presión al no ser favoritos? ¿es el mejor momento de Honduras para enfrentar a México?

Nunca estamos con la importancia o la mente en los porcentajes, si tenemos que aprovechar ese detalle lo haremos al máximo. No tenemos esa idea de ser el favorito ni el más débil del torneo o del partido que tenemos enfrente. Como he dicho siempre, nuestro rival merece todo el respeto al igual que nosotros, ese tipo de títulos pueden jugar en contra de México y para nosotros es motivamente. El grupo va motivado para un importado importante de vida o muerte el cual encararemos de dicha manera.

¿Qué tanta diferencia hay de México del amistoso en junio al México que enfrentarán ahora?

Te puedo muchas o pocas cosas, pero es algo que no puedo mencionar porque debe quedar para nosotros.

Nestor Araujo decía que esperan a un Honduras agresivo, que somos muy fisícos y de mucha lucha, y que tiene la impresión que jugamos a las patadas. ¿Cómo hacer cambiar esas ideasdel partido de hoy donde sentimos que estamos en condiciones adversas?

Eso de la mente de ellos nunca lo vas a cambiar. Ellos no están acostumbrados al pie fuerte, si no a un fútbol que los protegen más donde los cuidan por todas las competencias y es una circunstancia difícil de cambiar, no está en nosotros tampoco (cambiarlo) y en nuestra mente es trabajar de la manera que lo hemos hecho que es meter el pie fuerte cuando hay que meterlo y jugar cuando se debe. No se puede cambiar ese tipo de cosas de la mente de otra persona.

Frente a equipos de la zona, México presentado muchas carencias y ha sido muy criticado. ¿Ustedes pueden aprovechar toda esa crisis que se vive hoy en el entorno mexicano que saldrá con mucha más presión de ganar?

Sí, podríamos aprovecharlos, pero el entorno de la Selección no es alterno. Habrá que ir manejando cada detalle que nuestro cuerpo técnico nos de en imágenes e información para aprovechar las deficencias que ha demostrado México, pero también depede la actitud y de lo que juguemos en el campo. Lo que esté en el exterior y lo que rodee al Tricolor, pues eso solo puede jugarle en contra a ellos si nosotros le sacamos al provecho, si no todos es bievenido para ellos.