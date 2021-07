Periodista mexicano llama "imbécil" a Johnny Leverón y lo tilda de "pseudo futbolista": "Por eso son mediocres y perdedores"

Honduras enfrenta esta noche a México por los cuartos de final de la Copa Oro. Antes de cada partido el entrenador y un jugador asignado dan conferencia de prensa, en este caso el que habló fue Johnny Leverón.

No está descartado: Romell Quioto se someterá a pruebas físicas hoy para saber si juega ante México



El defensor de Olimpia dejó varias frases que no cayeron bien en México y más precisamente al periodista Carlos Albert Llorente.



Johnny había dicho en conferencia: "Ellos no están acostumbrados al pie fuerte, al fútbol con el pie fuerte. Siempre están acostumbrados a un fútbol donde los cuidan más, donde los protegen más, donde el fútbol, por así decirlo, los van cuidando durante todas las competencias y es una circunstancia muy difícil de cambiar".





Y agregó: "No está en nosotros cambiarlo tampoco y en nuestra mente está trabajar, hacer nuestro fútbol de la manera que hemos venido jugando y es meter el pie fuerte cuando hay que meterlo y jugar cuando se puede jugar, no se puede cambiar ese tipo de cosas de la mente de otras personas".

Honduras vs México en la Copa Oro: los memes que calienta el partido, no perdonan a nadie



Carlos Albert atacó esa reacción de Leverón, lo llamó "imbécil" y "pseudo futbolista". Estas fueron sus palabras en Twitter.



"Esto dijo un imbécil pseudo futbolista hondureño. Por este tipo de posturas no pasan de ser lo que son mediocres y perdedores, eso si, con su pierna fuerte, pero su cerebro seco. Pobre fútbol con este tipo de bestias", atacó el periodista a Leverón.





Honduras se mide a México este sábado a las 8:00 de la noche y el partido llega con los condimentos necesarios para ser un gran duelo por un boleto a las semifinales de la Copa Oro.