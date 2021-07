Orlando Ponce sobre México: "Bengtson debe ser titular por encima de Rojas; Sin Quioto ni Rodríguez"

"Si hay coherencia", Orlando Ponce Morazán cree que la Selección de Honduras se formará de la mejor manera para enfrentar a México, a quien es un sueño vencerle esta noche por los cuartos de Copa Oro 2021.

Ante las molestias sufridas por Maynor Figueroa y Romell Quioto en los últimos días, lo mejor según el tajante periodista es que no estos futbolistas no jueguen si no se encuentran en condiciones óptimas, y que debe haber un sacrificado más en el once titular de la H: Diego Rodríguez.

También brindó el once que Honduras debería utilizar ante el Tricolor con la inclusión de Jerry Bengtson por encima del llamado de última hora, Roger Rojas, a pesar de que la actuación del '11' bicolor "ha sido un fraude" en esta Copa Oro, de la cual podríamos despedirnos hoy, pues ganarle a México, según Ponce, es un sueño roto.

Los tweets de Orlando Ponce