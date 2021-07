Arnold Cruz tras la goleada ante México: "Hay poco que rescatar, reaccionamos muy tarde"

La Selección de Honduras, diezmada por las lesiones y covid-19, quedó eliminada de Copa Oro tras caer 3-0 ante México en Phoenix, Arizona. Tras el juego Arnold Cruz, asistente técnico de la "H" dio la cara y hablo de lo ocurrido.

"Hay poco que rescatar porque el equipo reaccionó tarde y no se dio cuenta de las acciones y situaciones fuertes que pueden venir en un partido son complicadas. En el primer tiempo tuvimos distracciones enormes para que México tuviera esa facilidad de hacer los goles. No encontramos el camino que habíamos entrenado e informado, pero fue hay que rescatar lo poco de algunas acciones tuvieron cierta personalidad para jugar, pero no como Honduras lo sabe hacer", inició contando Cruz.

La Bicolor arrancó el torneo goleando 4-0 a Granada en un partido donde Elis y Quioto terminaron siendo figuras. Pero las lesiones apartaron a ambos del torneo.

¿Qué se puede rescatar de lo ocurrido? Le consultaron al asistente técnico de Fabián Coito.

"Hay que tener calma, se perdió contra un rival al que Honduras no le gusta perder. Hay que hacer un resumen. El cuerpo técnico ya lo está haciendo. Fabián Coito vio ese partido desde otra perspectiva y tiene su análisis. Hay que sumar esto a lo que puede venir, esperando que la recuperación de muchos jugadores que no estuvieron, estoy firme que tenemos una selección muy fuerte. En estos momentos el proceso y todo lo que lleva para estar donde queremos estar va por buen camino".

A Arnold le consultaron también por la decisión de apostar por Kevin López, quien llegó sin realizar pretemporada ni incluir de titular a Marcelo Pereira para enviar a Kevin Álvarez a su posición natural.

"Kevin es un jugador que ha tenido es rapidez, esa incisión por ese sector, físicamente los números hablan, tenemos un aparato donde físicamente marcó que esta bien, por eso lo pusimos. Con el otro tema de Marcelo igual. Tirar a Kevin de lateral que viene de carga importante de partidos no era conveniente, ha juguado bien con Maynor. La idea fue poner un jugador fresco, rápido e hizo lo que tenía que hacer. Todo pasa por la dinámica, las decisiones que toman con el balón y eso no lo encontramos hoy".

Posición por afinar:

"En todas las posiciones siempre hay algo que falta, por eso tenemos un radar de jugadores importante que se pueden sumar tanto de Mayor como Sub-23. Andamos buscando no el jugador en sí, sino esa cohesión futbolística y que el jugador se de cuenta que las velocidades en otro nivel son importantes y en eso nos vamos a enfocar, que el jugador entienda y lea los momentos del partido" .

Conclusión de cara a eliminatorias:

"Las valoraciones es que tenemos que tener es esa cohesión, fuerza mental y rapidez para tener coordinación para enfrentar selecciones como México. La personalidad para intentar jugar, a equipo importantes no les gusta que el contrario tenga posesión con profundidad y es lo que quiere el profesor Coito. Que los que están fuera tengan esa dicha de estar con nosotros. Ya hemos comprobado que Honduras tiene fuerza y lo vamos a reforzar este mes de cara a las eliminatorias".