Tata Martino elogia a Honduras pese a la goleada y habla de Elis, Romell Quioto y Choco Lozano

El entrenador argentino Gerardo Martino ha salido satisfecho tras avanzar a paso firme a los cuartos de final de la Copa Oro y le ha dado mucho mérito al resultado porque considera ha enfrentado a un rival de mucha 'envergadura' y que eso hace aún más importante esta victoria.

También tuvo palabras para las ausencias que tuvo Honduras en estos cuartos de final por tema de lesiones y contagios de coronavirus.

Leer. LAS PALABRAS DE ARNOLD CRUZ TRAS LA GOLEADA DE MÉXICO

LAS ESTADÍSTICAS Y EL 81% DE EFECTIVIDAD: "Ahora no estoy analizando esa estadística sino desarrollo del juego y hacerlo en una instancia decisiva ante un rival importante nos deja satisfechos, ahora nos queda descansar y esperar al el rival en Houston".

LA PRESIÓN QUE SE LIBERA TRAS LA GOLEADA: "Siento que el control fue a lo largo de los 90 minutos y hacerlo en un juego de matar o morir es trascendental, acá cometer errores significa irte a casa, sentimos que lo hicimos de buena manera y nos da confianza para lo que viene".

LOS TRES GOLES EN 12 MINUTOS: "Tuvimos constancia y perseverancia porque ya se habían presentado oportunidades en otros partidos, esta vez en los primeros minutos tuvimos tres mano a mano y esa insistencia hizo que en 12 minutos anotáramos esos tres goles de diferencia".

SOBRE HONDURAS: "Es muy difícil hacer un análisis del rival y peor aún recién terminado el partido, pero tenemos respeto de sus ausencias especialmente con Elis, Quioto y Lozano que no vino a la competencia. La realidad es que han sido enfrentamientos con muchas ausencias en los dos partidos porque en Atlanta así pasó, pero me quedo con el análisis de mi equipo, vamos creciendo, nos encontramos con la mejor versión futbolística y lamento no mantener ese ritmo en otros juegos porque a veces el cansancio se acumula y en el segundo tiempo jugamos más a controlar el partido y no para acrecentar el marcador".

EL NIVEL MOSTRADO POR MÉXICO: "Hoy México ante un rival de esta envergadura enfrente y tener esa esa actuación contra un equipo relevante se dimensiona aún más, noté al equipo bien yendo de menor a mayor a media avanzó la competencia, ganamos todos los partidos de forma merecida, los hemos controlado y contra Trinidad (en el debut) es una desgracia que pasa una vez y la mejor actuación la hemos tenido esta noche por la relevancia de ser cuartos de final y sobre todo ante este rival".

SOBRE JONATHAN DOS SANTOS COMO TITULAR: "Hay una lectura que vamos haciendo de cada futbolista tanto de sus temporadas como sus lesiones y vemos cómo llevarlo adelante en una competencia como esta donde hay una fase de grupos donde podes permitir un error, pero Jonathan estuvo dos giras atrás sin jugar y siempre es un futbolista que otorga intensidad, ritmo, presión y certeza en la circulación de pelota".

NO SE PRESENTÓ GRITO DISCRIMINATORIO: "El agradecimiento por ese comportamiento que ha tenido el público y en esto ha contribuido el desenvolvimiento del equipo, estábamos atentos a lo que estábamos ofreciendo y ese grito no estuvo presente por eso".