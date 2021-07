Fenafuth sale al paso y explica las situaciones que se dieron en los contagios de Covid-19 en la Selección en Copa Oro

Los casos de contagios de Covid-19 en la delegación de Honduras fue uno de los golpes que sufrió la Bicolor durante el desarrollo de la presente Copa Oro 2020.

La concentración de H sufrió nueve casos positivos de Covid, donde destacan cinco futbolistas e incluido el técnico Fabián Coito.

Luego de esta situación, el gerente de la Selección de Honduras ha salido al paso para explicar el tema que se ha dado en la concentración.

"De los nueve contagiados, seis estaban vacunados completos e inclusive con más de 20 días algunos de los que lo hicieron en Nations League", indicó Gerardo Ramos.

Y agrega: "El profesor Coito estaba vacunado con su segunda dosis desde el seis de mayo. Ósea que la vacuna lo que ayuda es que no hayan (casos) graves y no lo hemos tenido. Si, hubo síntomas, pero no graves y eso es importante, pero hay que cuidarse independientemente tengamos la vacuna o no".

Tras esta dura situación vivida en esta Copa Oro, la dirigencia de Honduras considera que se debe mejorar de cara las eliminatorias al mundial de Qatar 2022.

"Las experiencias sirven para aprender, no de lamentarse y saber las cosas que debemos hacer y ser mucho más estrictos en nuestros cuidados. En Honduras hemos estado bien desde noviembre, pero pasó un caso con Antony (Lozano), Elis en noviembre, en marzo con Benguché, pero solo fueron esos casos".

Y también considera que: "En Nations League no tuvimos ningún problema, Denver es una ciudad más controlada y Houston es una ciudad que tiene bastante problemas y la gente no quiere usar mascarilla. Hay que aprender de estas situaciones para cuidarnos en la eliminatoria".

¿QUÉ SE HARÁ CON LOS CASOS DE CONTAGIO DE COVID?

Luego de sufrir esta dura experiencia, las autoridades de Fenafuth ahora deben enfocarse en lo que se hará con los casos positivos que están en diferentes ciudades.

"Los que tenemos en Phoenix se van a quedar con el doctor Sierra y esperar los 10 días para que puedan viajar y den negativos".

Y agrega: "Los que están en Houston que son seis, unos se hicieron exámenes, otros mañana y esperemos que ya vayan saliendo negativos. Yo me voy a trasladar a Houston para y lo que den negativos mandarlos para Honduras".

En cuanto a la llega del resto de la delegación al Honduras. "El lunes estaríamos viajando el grupo que va para Honduras, ya los legionarios comienza a salir mañana en horas de la tarde".