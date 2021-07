En peligro el arranque del torneo de Liga Nacional; clubes piden público y dinero para jugar el Apertura

Seguir a @kelvincoelloHN

Estamos a 40 días del arranque de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 para la Selección de Honduras y el panorama que se asoma no es nada alentador. Otra vez hay una nueva amenaza de no iniciar a tiempo el torneo de Liga Nacional como estaba programado ya que los equipos exigen algunos beneficios para poder jugar.

Este sábado había programada una reunión extraordinaria de forma virtual para aprobar las fechas del calendario que está listo para iniciar el campeonato el próximo 7 de agosto, pero en las últimas horas han enviado una carta con ocho puntos enérgicos y puntuales donde le han hecho saber a los dirigentes, que de no cumplirse, no habrá arranque. Esto impactará en la Bicolor de cara a las eliminatorias.

Como pedido del seleccionador de Honduras, Fabián Coito y su cuerpo técnico, quería que los futbolistas del campo nacional llegaran al arranque de las eliminatorias con un rodaje de un mes de competencia, pero todo indica que no sería posible ya que los clubes han hecho algunas peticiones que por ahora no se han cumplido.

El presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, ya fue advertido desde antes de crear el calendario, que de no haber por lo menos una cierta cantidad de público en los estadios, los clubes no iniciarán. Las autoridades de Sinager todavía no dan respuestas, pues los repuntes de coronavirus en el país se han disparado y no hay cupo en los principales hospitales para la atención de pacientes.

En una carta enviada al presidente Guzmán y firmada por nueve de los 10 equipos, se le hace saber que los clubes económicamente no están en condiciones de arrancar, pues al hacerlo sin público como en los torneos anteriores que ganó Olimpia, además sin recibir el subsidio que ofreció el Gobierno y que nunca llegó, atrasaría el arranque del Apertura 2021.

“Si no hay apoyo es complicado iniciar. Se nos ha dicho muchas cosas y al final nos toca a nosotros llevar la carga”, explica el presidente del club Honduras Progreso, Elías Nazar, quien ha mencionado en reiteradas ocasiones que jugar sin público en los estadios es condenarse a quedar varados en el camino.

Esta es parte de la carta donde los clubes le expusieron al presidente de la Liga Nacional los puntos a resolver para iniciar el torneo.

Dentro de los puntos que están exigiendo, es que se les pague el gasto de bioseguridad del torneo anterior de 10 millones de lempiras que prometió el gobierno, mismos que los equipos han tenido que costearse. Ahora son más enérgicos, sin esta plata no van a arrancar ya que la mayoría de equipos que no son solventes económicamente sufren.

El consenso ha sido con nueve de los 10 equipos, solo el Olimpia por ahora no ha sido parte de esta carta que ya tienen en su poder los nueve clubes que conforman la Liga Nacional, los cuales está sumamente preocupados porque a menos de 10 días para iniciar el Apertura 2021, no hay una respuesta inmediata. El jueves se vuelven a reunir esperando tener la respuesta a los puntos que se expone a continuación.

CARTA ENVIADA AL PRESIDENTE DE LIGA NACIONAL:

1. Asegurar antes del inicio del torneo Apertura 2021-2022 el apoyo del gobierno para cubrir la totalidad de los gastos del espectáculo.

2. Que la presidencia de la Junta Directiva de la liga Nacional, de manera inmediata proponga una solución transitoria para que los equipos no estables, no tengan que entregar la garantía bancaria exigida y de esta manera no se condicione su participación en el próximo torneo.

3. Desembolso antes del torneo Apertura 2021-2022 de lo que corresponde a cada equipo por el patrocinio de Cervecería Hondureña.

4. Desembolso previo al inicio del torneo Apertura 2021-2022 de lo que corresponde a cada equipo del ingreso del primer año de contrato firmado con el nuevo patrocinador.

5. Autorización firmada previo al inicio del torneo Apertura 2021-2022 de parte de SINAGER donde se autorice el acceso el público controlado para los partidos de Liga Nacional.

6. Un plan para que, al mes de agosto del 2021, los jugadores y cuerpo técnico de los equipos afiliados que no se hubiesen vacunado, lo sean.

7. Envío inmediato del borrador de acta de la última Asamblea de la Liga Nacional a los asambleístas para su debida revisión y aprobación.

8. Convocar a una sesión de Junta Directiva para explicar por qué se firmó el contrato con la empresa Betcris sin tener la aprobación de la Junta Directiva de Liga Nacional como se acordó en la última asamblea.