Los recaditos del 'Kikín' Fonseca y Oswaldo Sánchez para Honduras y la tajante reacción de Carlos Pavón

La Selección de Honduras se despidió de la Copa Oro 2021 tras encajar una goleada de México en Phoenix, Arizona (0-3). La Bicolor tuvo un primer tiempo para el olvido y resintió notablemente las bajas por lesión y Covid-19.

Fenafuth sale al paso de los contagiados en la Bicolor

Tras finalizar el encuentro, Carlos Pavón dio su punto de vista junto a sus compañeros de TUDN, Alejandro de la Rosa, 'Kikín' Fonseca y Oswaldo Sánchez. El exdelantero catracho aseguró que Luis 'Buba' López fue lo mejor de la 'H' en el campeonato.

''Para mí esto es un aprendijaze, porque tienes que darte cuenta que lo más importante está por venir, que son las eliminatorias. Fabián Coito debe eleigr muy bien a los jugadores que participaron en este torneo y los que están en la Sub-23 en las olimpiadas para sacar lo mejor, para saber competir. Porque si vas a competir con estos futbolistas la vas a pagar muy caro'', aseguró la 'Sombra'.

Posteriormente fue el turno para Oswaldo Sánchez, exportero mexicano que ya sabe lo que es enfrentar a Honduras, pero fue contundente al afirmar que la Bicolor no tenía para hacerle daño a los aztecas.

''Aunque ganes y golees, tienes que corregir. México tiene que estár más atento porque a veces exageran al salir jugando, y ser más contundentes arriba. Cuando yo vi 10 bajas de la selección hondureña, cuando no vi en el campo de juego a un Costly, a un Carlos Pavón, un Suazo, un Tyson Núñez o un Amado Guevara, es un resultado normal. México es muy superior a sus rivales, lo digo con todo respeto. Hoy fue un partido muy fácil para el equipo mexicano'', apuntó Sánchez.

Carlos Pavón y lo demás periodistas comenzaron a darle la puntuación a ambas selecciones y, lógicamente, Honduras se llevó la peor. Incluso, el ídolo de Real España fue muy duro por el partido que protagonizaron.

''A méxico le doy un 8.5 porque tenía que meter cinco o seis goles, porque fue una arolladora, caminando le ganó a Honduras, mostró que línea por línea y jugador por jugador es superior. Honduras necesita mejorar muchísimo, pero mushísimo. México dio un golpe de autoridad'', comentó el 'Kikín' Fonseca.

Tata Martino elogia a Honduras pese a propinarle goleada

Y Pavón nuevamente tomó la palabra: ''Honduras no me gustó prácticamente nada. La figura fue el 'Buba' López y, cuando tu arquero es la figura, es porque todo el equipo no anduvo muy bien. No sé si me vere mal dándole un 5''.

Fonseca añadió por último: ''México en el segundo tiempo bajó las revoluciones, porque (el partido) ya estaba resuelto, empezó a tocar la pelota, no arriesgar de más. Honduras en el segundo tiempo intentó atacar un poquito más, pero no fue nada del otro mundo. Fue una noche redonda''.

La escuadra mexicana ahora esperará rival que saldrá este domingo por la noche entre Costa Rica y Canadá.