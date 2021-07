Futbolistas hondureños tras vencer a Nueva Zelanda: "Venimos por la medalla y no dejaremos de luchar hasta conseguirla"  

Follow @Omar_GM09

Será difícil, pero no soñar no cuesta nada. Este domingo, Honduras, con pura garra catracha, remontó 3-2 ante Nueva Zelanda para mantener la ilusión de conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Los jugadores más destacados, entre ellos los tres goleadores, dieron declaraciones al corresponsal de DIEZ en Japón, Kike Lanza, una vez la hazaña se logró en el Ibaraki Stadium de Kashima, y todos coincidieron en el mismo objetivo: la medalla olímpica.

Los anotadores Luis Palma, Juan Carlos Obregón y Rigoberto Rivas, junto a Alejandro Reyes, participaron en esta zona mixta donde se mostraron contentos por el importante triunfo ante los neozelandeses. Honduras depende de sí mismo para clasificar a la siguiente ronda en el juego del miércoles ante Corea del Sur.

- Luis Palma -

Sensaciones tras el triunfo

"Darle las gracias a Dios por la victoria, garra, entrega y disciplina que tuvo el equipo que ante Rumania y hoy se vio lo que somos capaces de jugar. Ahora a pensar en Corea que es el partido más importante".

Jugada de fantasía sin gol



"En esa jugada hice bien el giro, una maniobra que me la inventé, se me salió de un recurso, lastimosamente no la pude levantar un poquito más, desafortunadamente no pude aprovechar esa pero vino una mejor y la concreté".

Mensaje a la afición



"Muchas gracias por el apoyo, que sigan confiando en nosotros que vamos a dar el máximo siempre. Saludos y bendiciones".

- Alejandro Reyes -

El encuentro ante Nueva Zelanda

"Fue un partido bastante complicado, sabiamos que sería de mucho ida y vuelta que vendrían a buscar su resultado ya que tenían tres puntos, pero bueno gracias a Dios supimos esforzarnos y sacamos el partido".

Próximo duelo vs Corea



"Esperamos que se venga un Honduras mejor, tratar de mejorar. En el primer tiempo creo que nos está costando; vamos a trabajar en estos dos días para que en el siguiente partido podamos salir mejor".

Objetivo de medalla



Desde que salimos a Honduras venimos con la mentalidad de no solo clasificar si no buscar la medalla, eso es lo que tenemos en mente y no vamos a dejar de luchar hasta que lo consigamos.

José Alejandro Reyes fue de los mejores del partido ante Nueva Zelanda. - Juan Carlos Obregón -

Opiniones del partido

"Quiero dar gracias por esta oportunidad única en los Juegos Olímpicos y anotar un gol tan importante para ayudar al equipo a remontar el partido que fue crucial (Jorge Benguché aparece y grita por detrás: ¡Grande! ¡Honduras!). Era necesario ganar y pude dar ánimo al equipo."

Convencido que anotaría



"Sí, en todo momento. Tras que empezó el partido me mentalicé que me iban a dar la oportunidad e iba entrar para anotar gol. Nosotros venimos acá a pelear una medalla, nos toca recuperarnos para jugar contra Corea y clasificar a la siguiente ronda."

- Rigoberto Rivas -

Valoraciones

"En el primer partido Honduras jugó bien, tuvimos varias ocasiones y no las aprovechamos, perdimos pero hoy conseguimos tres puntos importantes para intentar pasar".

Análisis y saludos a la afición



"Pienso que venimos jugando un buen fútbol y poco a poco los resultados se irán dando. Lo impotante es seguir trabajando así y creer en lo que hacemos. Es algo muy difícl (medalla), pero soñar no cuesta nada. ¡Hola, hola, a todos los que madrugaron, saludos!".