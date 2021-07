Entrenador de Cergia Güity: "Llegamos seis días antes a Tokio, el cambio de hora y alimentación afectó"

Follow @Omar_GM09

Viajar hacia el otro lado del mundo para competir en los Juegos Olímpicos debe contar con una preparación máxima, por lo que zarpar de Honduras hacia Japón con solo seis días previo a debutar en la máxima competencia deportiva le costó a la judista Cergia David Güity suparticipación en el certamen.

La oriunda de Santa Fe, Colón, no podrá participar en Tokio 2021 por problemas sanitarios, pues DIEZ ha podido hablar con el entrenador de la atleta hondureña, Ernesto Talliacq, y explicó lo que sucedió con Cergia quien debía pelear la noche de este lunes (hora catracha) ante la campeona olímpica en 2008, Katelyn Cuadros, por lo dieciseisavos de final del torneo de judo 63kg.

"Ella desde el día 25 presentó dolores muy fuertes en su parte abdominal, la llevamos al médico donde le hicieron los ánalisis y no le detectaron nada, todo estaba bien en su organismo, por lo que nos mandaron a otro hospital donde al realizar los exámenes notaron un problema en el intestino, el cual estaba inflamado y generaba un gran dolor", explicó Talliacq.

"Tras lo acontencido, ellos determinaron que no compitiera porque el dolor iba a ser más intenso. Ya estamos con el tratamiento asignado y Cergia se encuentra en su habitación descansando, ella no está bien mal, si no que tiene dolor en el intestino, no es nada más que eso. Está con suero".

Al entrenador se le consultó sobre lo que genera para él y el atleta el hecho que la judista haya quedado afuera de los Olímpicos por el estreñimiento, a lo que respondió:

"¿Qué vamos a hacer? Son cosas que suceden, ella es un ser humano, y con tanto entrenamiento no podía ir al baño, el estreñimiento fue mayor. Cergia está triste, quería y estaba preparada para competir, pero priorizamos su salud que la competencia. El problema surgió apartir de antier con el cambio de clima, hora y alimenticio, más el estrés de la competencia provocó que no fuera al baño; si vamos a venir a un país que tiene 15 horas de diferencia teníamos que haber venido 15 días antes. Tres días de viaje, eso no fue fácil, claro que afectó, pero primero es el atleta. Son cuatro años que trabajamos para los Juegos Olímpicos, estoy preocupado", dijo Ernesto.

Dictamen médico de Cergia Güity

"Esto es para informar el estado de salud y enfermedad o condiciones para la persona que ahora está bajo tratamiento.



Día de visita: 25/07/21

Diagnóstico: Dolor abdominal, constipación.



Historial:

El día 25 de julio, la paciente presentó dolor abdominal y acudió a la policlínica en la Villa Olímpica.



Tras sintomas persistentes, el paciente fue transferido a un hospital designado para un escanen tomográfico y exámenes médicos.

La tomografía no mostró ninguna anormalidad, pero mostró constipación severa.



Comentarios: No se le restringe hacer ejercicio, pero ejercicio intenso podría hacer grave su condición".

El dictamen médico sobre el problema de Cergia Güity.

Cergia se recuperará en los próximos cinco o seis días, pero su aventura por Tokio ya habría terminado, pues ella regresa a Honduras el 31 de julio junto a su entrenador, con quien aterrizará en San Pedro Sula, luego de salir de Japón dos días antes.