Fernando Mira se plantea un Vida sin Luis Palma por futuro en Europa y confirma nuevo fichaje

No es secreto que el nombre del futbolista Luis Palma esté posicionado entre los futbolistas juveniles a exportar en el fútbol hondureño, pero esta vez estaría más cerca de concretarse su segunda prueba en el extranjero.

El repunte de Palma en el Torneo Apertura 202T0, Clausura 2021, Preolímpico de Guadalajara y ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha hecho que sus bonos e interés de diferentes clubes de Europa se eleven.

Palma hizo su debut ingresando como cambio ante Rumanía y más tarde apareció de titular con gol ante Nueva Zelanda, actuaciones que han hablado bien del fútbol que está mostrando el delantero de 21 años.

Ante este buen momento, hablando con el entrenador portugués, Fernando Mira, no cree que el jugador vaya a regresar al equipo, por lo que ha planteado su proyecto del Apertura sin la posibilidad de tenerlo en su fila.

"Luis está jugando muy bien. Está haciendo lo propio para el equipo y con muchas ganas de ganar. En este momento Luis Palma está para marcharse a Europa, yo no estoy haciendo mi equipo con Luis Palma, no estoy contando con él porque no sé si quedará", dijo Fernando Mira en reacción a DIEZ.

"Hoy no puedo asegurar nada todavía. Si se va para Europa yo estaría feliz, porque es un bien para los jugadores. Está haciendo un buen juego y eso es bueno para él, para su rendimiento y para su moral", agregó.

El pasado 12 de mayo del 2021, Luis Palma le concedió una entrevista a DIEZ en donde dejó en manifiesto que estaba con un pie fuera del equipo. En ese momento el Sporting Clube de Braga era una de sus primeras opciones sobre la mesa.

Te puede interesar: Félix Crisanto será nuevo fichaje de Olimpia de cara al Apertura 2021

ACTUALIDAD DEL CONJUNTO COCOTERO

Finalmente, el DT europeo adelantó que estarían a merced de cerrar entre tres o cuatro nuevos fichajes, aunque se reservó el nombre y posiciones de los futbolistas por firmar.

"Faltan tres o cuatro jugadores que llegarán esta semana. No te diré si son defensas o delanteros, pero faltan unos tres".

Ver: Altas y bajas confirmadas para el Torneo Apertura 2021

La novedad que sí ha sido confirmada por DIEZ, es la llegada del guardameta de Motagua, Marlon Licona, de quien solo restarían detalles para que se incorpore a la pretemporada del equipo rojo.