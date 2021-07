Definidos los Cuartos de Final Tokio 2021: resultados, cruces y clasificados en el fútbol varonil

Este miércoles se jugó la última ronda de la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, y solo ocho equipos logaron seguir con vida al colarse en los cuartos de final.

La Selección de Honduras, segunda en el grupo B, quedó eliminada tras llevarse una abrumadora goleada 6-0 ante República de Corea en el Estadio Yokohama.

Todos los partidos de esta fase, se disputarán el próximo sábado 31 de julio. De Concacaf el único sobreviviente es México.

Te puede interesar: Sigue en vivo el minuto a minuto del Honduras vs Corea

Así se juegan los cuartos de final del fútbol varonil Juegos Olímpicos

En Kashima: Japón vs Nueva Zelanda (3:00 am)

En Yokohama: República de Corea vs México (5:00 am)

En Rifu: España vs Costa de Marfil (2:00 am)

En Saitama: Brasil vs Egipto (4:00 am)

Resultados de la jornada 3 del fútbol varonil de Tokyo 2021 EN VIVO

GRUPO A

Francia 0- 4 Japón (Partido finalizado)

Sudáfrica 0-3 México (Partido finalizado)

GRUPO B

Rumania 0-0 Nueva Zelanda (Partido finalizado)

Corea del Sur 4-0 Honduras (Partido finalizado)

GRUPO C

Australia 0-2 Egipto (Partido finalizado)

España 1-1 Argentina (Partido finalizado)

GRUPO D

Alemania 1-1 Costa de Marfil (Partido finalizado)

Arabia Saudita 1-3 Brasil (Partido finalizado)

Tabla de posiciones en vivo: Pulsa el enlace para ver los movimientos en los diferentes grupos

¿Cuándo se juegan las semifinales?

Las semifinales serán el martes 3 de agosto. El duelo por el tercer lugar será el viernes 6 de agosto. La final será el sábado 7 de agosto.