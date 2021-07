Se fueron en blanco: los tres futbolistas que no jugaron en los Olímpicos con la Selección de Honduras  

Se acabaron los Juegos Olímpicos de Tokio para la Selección de Honduras. La escuadra catracha fue goleada 6-0 por Corea del Sur.

La Bicolor solo pudo sumar tres puntos en los partidos de la fase de grupos y quedó eliminada. El único triunfo lo consiguieron ante Nueva Zelanda 3-2.



De los 22 futbolistas que asistieron a los Olímpicos solo tres no tuvieron acción, con una gran sorpresa incluida por el proceso que traía.



LOS TRES QUE NO TUVIERON ACCIÓN



Bryan Ramos (Portero - Real España)

José Mario Pinto (Extremo - Olimpia)

Samuel Elvir (Delantero - Lobos UPNFM)



Sorprende mucho lo de José Mario Pinto, el jugador originario de Valle de Ángeles traía un proceso muy trabajado en selecciones menores y no contó para Miguel Falero.