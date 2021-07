Confesiones de Kike Lanza tras debacle de la Sub 23: “Percibí que Falero no estaba disfrutando estar en Japón”

La Selección Sub-23 de Honduras le dijo adiós a los Juegos Olímpicos. El periodista Kike Lanza desvela algunos detalles que pudo observar al estar en el día a día de la Bicolor en tierras olímpicas y según su mirada, notó que el técnico Miguel Falero no era feliz de estar con el cuadro nacional en Japón.

Les pide responsabilidad, además, brindar un informe técnico de lo que verdaderamente pasó y explicar por qué no se escogieron bien los refuerzos mayores de 23 años y cómo se eligieron. ¿Por qué estos no jugaron ni aportaron lo que debían hacer? Además habla de las cosas atípicas que pasaron en el terreno de juego ante Corea del Sur.

Ver. LAS TRISTES IMÁGENES DE LA DERROTA DE LA SUB-23 EN YOKOHAMA

Arbitraje del búlgaro Georgi Kabakov: “Me parece un árbitro extremadamente riguroso, nos ha pitado dos penales en espacio de 10 minutos y eso además de crear adversidad en el marcador crea un golpe emocional bárbaro que los muchachos no se pudieron levantar”.

Expulsión de Carlos Meléndez: “Su expulsión fue en una jugada donde peca de inocente y tiene una complicidad, Carlos Pineda, quien lanza una pelota de la media cancha hacia atrás en lugar de pegar un pelotazo para adelante que hubiese significado irte con 2-0 en el entretiempo y recomponer con 11 la historia sería diferente”.

Lo que le queda a este equipo: “Trabajar, continuar preparando estas dos selecciones, tanto la adulta que fracasó en la Copa Oro como esta que acaba de quedar eliminada en la fase de grupo de los Juegos Olímpicos. Entrelazar y sacar lo que puede servir, armar un buen equipo para buscar la clasificación a Qatar 2022”.

Análisis de lo que pasó y consciencia: “Hay que ser responsables de contar que fue lo que pasó, hay que crear una consciencia, sacar una reflexión que me parece que es la palabra adecuada. ¿Qué va a reflexionar Fabián Coito? ¿Qué va a pensar Miguel Falero? El responsable de todo esto es Fabián Coito, cómo va a reaccionar, cómo va a informar a la Fenafuth, qué esperanza nos dará con estas dos selecciones. La eliminatoria está a la vuelta de la esquina y es una competencia que está en otro nivel y sabemos quiénes son los grandes: México, EUA, la misma Costa Rica”.

Mala elección de los refuerzos: “Considero que para estos juegos Olímpicos se eligieron mal los refuerzos mayores de 24 años (Bryan Moya y Jorge Benguché). Corea del Sur tuvo sus tres refuerzos, Francia, aunque quedó eliminada tuvo sus tres refuerzos; la mayoría de selecciones potencias tuvieron sus tres refuerzos igual Japón. ¿Por qué nosotros que somos de pobre nivel no aprovechamos? No podemos venir a las competencias y dar ventajas cuando tenés un nivel muy debajo de los rivales”.

Falero no quería estar en Japón: “Parece que se volvió cansón, se volvió agotador e incluso costumbre fracasar en las competencias internacionales y de allí no pasamos. Hay que planificar y saltar al máximo nivel. Creo que nuestro cuerpo técnico debe de responsabilizarse de estas malas competencias, de este fracaso. Falero tendrá que ver en qué se equivocó y bastante. Lo que sí veo es que Miguel Falero se equivocó en el camino de intentar hacer las cosas bien y eso es válido. No creo que cometió errores adrede. Yo miro y lo escucho y su discurso fue siempre que nos preparó para quedar eliminados en fase de grupos y he sentido que Falero no quería venir a esta competencia. He percibido que estaba a fuerza en Japón, quería estar en la mayor y no estaba disfrutando estar en Japón y no era feliz aquí, quería estar al lado de Coito en la Copa Oro”.

No más excusas y a trabajar: “Además de cobrar y tener trabajo para sobrevivir y tener bien a su familia, hay que ser recíproco, Fabián Coito y Miguel Falero tienen que tener un poco de consciencia, no es correcto venir a fracasar a las competencias, el objetivo es cierto que es ir a Qatar, pero no hay que curarse en salud y decir que los contrataron sólo para la eliminatoria. Deben de sustentar y hacer evolucionar el fútbol hondureño. Que no nos vengan con el cuento que el fútbol hondureño no tiene formación, no hay excusas, ya conocen el balompié catracho, deben analizar, corregir y trabajar”.