Blog de Ponce Morazán: "La escandalosa eliminación en los Olímpicos y el fracaso en Copa Oro tambalean el proceso con los uruguayos"

La escandalosa derrota contra Corea del Sur, en el cierre de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio, trayendo como consecuencia la eliminación en la primera fase, además del descalabro en la Copa Oro, tras no superar los cuartos de final y dando lástima ante los mexicanos, han vuelto a encender las alarmas en el proceso con los uruguayos.

En lo referente a los Juegos Olímpicos, no tenía presupuestado que la Selección llegara muy largo, pese a quedar Honduras en uno de los grupos menos complicados, con Rumanía, Nueva Zelanda y Corea del Sur, por lo que no me ha extrañado tanto su eliminación sino la escandalosa derrota ante los asiáticos.

Con muchos conflictos y factores contaminantes en el proceso, la olímpica tuvo apenas dos partidos preparatorios en el proceso a Tokio, primero ante Japón y luego frente a Alemania, con sensaciones nada halagadoras.

En el debut frente a los rumanos se produjo la primera caída, por más que el juego de Honduras no me desagradó, pese a los inventos del técnico Miguel Falero, con una evidente carencia de goleadores.

En la segunda presentación, ante Nueva Zelanda, se evidenciaron gruesos errores defensivos, aprovechados en algún momento por los de Oceanía, aunque al final se remontó un partido que se perdía 2-1, con una victoria dramática de 3-2 que daba opciones de clasificar en la última jornada.

El volante Jonathan Núñez camina desconcertado ante el festejo de un futbolista coreano. AFP

A todo esto los refuerzos no ejercían ningún aporte, Bryan Moya se perdió dos encuentros por una operación de apendicitis y un irreconocible Jorge Benguché no marcaba ni con la portería vacía.

Siempre consideramos que esos no eran los refuerzos indicados y que era necesario llevar futbolistas como Edrick Menjívar, Deiby Flores, Alex López o Romel Quioto, pero los priorizaron para la Copa Oro y al final nos quedamos sin "Beatriz y sin el retrato".

Salvo el rendimiento destacado de Edwin Rodríguez, en lo demás no hay nada rescatable, pensando en el proceso de la Selección Mayor con miras al proceso de las eliminatorias mundialistas.

Para el caso dos cartuchos que se tienen en la mira para la mayor, Denil Maldonado y Carlos Pineda, deberán mejorar su nivel con sus equipos el Everton de Chile y el Olimpia hondureño, para que sean opciones más adelante.

Es una mayúscula pena lo ocurrido contra los surcoreanos, por más que el arbitraje haya podido perjudicar, excusas a la hondureña, puesto que desde las semifinales de los Olímpicos de Río, que igual se perdió 6-0 ante Brasil, no se recibía semejante humillación.

Honduras volvió a los caminos de Beijing 2008, siendo eliminados en la primera fase y que no vengan con la excusa, refiriéndonos a Tokio, que no solo la Bicolor quedó al margen sino que Argentina y Francia.

LA COPA ORO Y EL FRACASO

El saldo de la Copa Oro Igual fue de consecuencias lamentables. El triunfo contra Granada, la cenicienta del grupo, no aporta nada, si la victoria contra Panamá, rival directo en la octagonal que iniciará en septiembre próximo.

La caída 2-0 ante el campeón asiático, Qatar, en la jornada final de los grupos, ya presagiaba lo que vendría más adelante contra México, dicho y hecho, goleada y bailada.

En descargo de la Selección Mayor, reconocemos que fue todo un laberinto la participación partido a partido en la Copa.

La selección de México se impuso con categoría a Honduras y avanzó a semifinales de Copa Oro.

Según diversos reportes de periodistas internacionales que cubrieron el certamen, la Selección hondureña rompió los protocolos de bioseguridad por tanta exposición a aficionados y familiares en el hotel de concentración y en la calle, sin el uso de mascarillas.

Fue así como se contagiaron con el Covid-19 los futbolistas Edwin Solani Solano, Carlos Fernández, Félix Crisanto, Juan Ángel Delgado y Walter Martínez, además, que por eso mismo no se pudo contar con el preparador físico Sebastián Urrutia y el entrenador Fabián Coito, disminuyendo el potencial del equipo.

Además, la delegación se fue convirtiendo en un hospital de lesionados, en la lista con Michaell Chirinos, Albert Elis, Marcelo Pereira, Romell Quioto, hecho que la Fenafuth deberá investigar bien como la comisión médica.

En una columna anterior, por análisis, no por pronóstico, predije que la Bicolor su techo serían los cuartos de final y lamentablemente acerté.

En el choque ante los mexicanos, hace mucho no me pasaba eso, mi deseo era que Mario Escobar finalizara el primer tiempo ya que veía venir una paliza de escándalo.

Afortunadamente, en el segundo tiempo, México con tres goles en la mochila se compadeció de nosotros y no fue necesario lo que un momento en la historia hizo Oswaldo Sánchez con David Suazo.

Viendo la alta competencia de las selecciones que estarán en la octagonal, muchas de ellas superiores a Honduras, habrá que trabajar muy fuerte en lo que queda para el silbatazo final no sea que no logremos ni el boleto al repechaje.