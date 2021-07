Novak Djokovic arrasa a Nishikori y está en semifinales de Tokio 2021; Medveded, eliminado por Carreño

El serbio Novak Djokovic luchará por las medallas en Tokio 2021 después de clasificarse para las semifinales olímpicas derrotando claramente al japonés Kei Nishikori por 6-2 y 6-0.



"Me siento cada vez mejor y hoy fue mi mejor actuación en el torneo", se felicitó tras el partido Djokovic.



"No es que los partidos estén siendo cada vez más fáciles, sino que mi tenis va mejorando. Me ha pasado muchas veces en mi carrera. Soy ese tipo de jugador que mejora su juego a medida que avanzan los torneos", añadió el tenista de Belgrado, quien también agradeció que la organización decidiese retrasar el comienzo de los partidos.





Nishikori, ídolo local (31 años) que fue bronce en Rio y que llegó a ser número 4 de la ATP en 2015, aunque no gana un torneo desde Brisbane-2019, no fue rival para Djokovic, al que apenas hizo dos juegos en todo el partido.



El número 1 mundial suma así su 22ª victoria consecutiva y mantiene vivo el objetivo de conquistar el Golden Slam, es decir, ganar los cuatro torneos grandes y el oro olímpico en un mismo año.



Esta hazaña solo la realizó en la historia la alemana Steffi Graff en 1988. Djokovic ya ha ganado de momento Australia, Roland Garros y Wimbledon y, en caso de colgarse el oro en Tokio, sólo le quedaría la victoria en el US Open.



En semifinales, el serbio se enfrentará al ganador del duelo de cuartos entre el alemán Alexander Zverev (N.5) y el francés Jérémy Chardy (N.68).

- Medvedev, fuera en cuartos -

Del otro lado, el tenista español Pablo Carreño (N.11 de la ATP) derrotó este jueves al ruso Daniil Medvedev (N.2) por 6-2 y 7-6 (7/5) y se clasificó para las semifinales de Tokio-2020, con la posibilidad de dar a España una medalla olímpica.



Pese a tener enfrente al número 2 mundial y jugarse la posibilidad de medalla olímpica, Carreño no acusó la presión y cerró el partido ganando el tie break por 7/5 en un total de una hora y 42 minutos de encuentro.