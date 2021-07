Faitelson estalla contra las jugadoras mexicanas que tiraron su uniforme a la basura en Tokio

Una de las noticias más comentadas hoy en las redes sociales es la polémica de la selección mexicana de softbol y los uniformes que aparecieron en la basura.

Tremendo escándalo el que se ha armado por esto en tierras aztecas y hasta David Faitelson ha salido al paso en sus redes sociales y no se mordió la lengua.

Para muchos ha sido una falta de respeto el hecho de que estas jugadoras mexicanas decidieran tirar a la basura los uniformes que utilizaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Hay que mencionar que ellos quedaron en cuarto lugar en este certamen y se quedaron sin medallas.

"¿Tirar a la basura el uniforme que utilizaste en unos Juegos Olímpicos? Eso de la “salud mental” en serio que esta grave en estas “nuevas generaciones”... ¡Están locas!", comenzó Faitelson con su ataque a las jugadoras de softbol de su país.

Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, justificó el hecho al argumentar que solo fue un motivo de equipaje, ya que las seleccionadas mexicanas cuentan con un amplio repertorio de uniformes.

“La decisión de dejar uniformes usados, porque sí son uniformes; dejaron hasta guantes de 200 dólares. Porque traía otros tres; era la cátcher y dejó el viejito. Tenían que hacer espacio en sus maletas. Si estaba en la basura y andan hurgando, pues...”, comentó el dirigente en entrevista con TV Azteca.

Luego de este duro comentario, Faitelson quiso calmar las aguas y expresó que no era para tanto.



La selección mexicana de softbol quedó en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Sóftbol, jugadoras mexicanas tiran a la basura sus uniformes. Tampoco es para exagerar, como lo hace Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano. No han lastimado a nadie y mucho menos al país. Se han “lastimado” a ellas mismas y han desechado un gran recuerdo", escribió en Twitter.

QUIERE COMPRAR LOS UNIFORMES

No todo terminó aquí, Faitelson continuó con sus indirectas en las redes sociales y hasta se ofreció a comprar los uniformes que tiraron a la basura.

"Yo, con mucho gusto, me ofrezco a comprar los uniformes de sóftbol que tiraron a la basura. Y que, con ese dinero, la Federación Mexicana de Softbol les pague un buen psicólogo a sus jugadoras...", subrayó.

"Los uniformes son simple tela y colores. No tienen nada que ver con la patria y no se vale involucrar ningún sentido de xenofobia. Lo que si me gustaría saber es que tienen en la cabeza ==o de plano no tienen cabeza== las jugadores que tiran a la basura un recuerdo olímpico", agregó.

PARA REMATAR

Cuando parecía que todo había acabado, Faitelson volvió a aparecer horas después en sus redes para seguir hablando del tema, donde terminó siendo muy criticado.

"¡Que escándalo en México por los uniformes del equipo de softbol! Tampoco me parece que debamos llevar este tema a una dimensión más de lo que realmente es. Se equivocaron, punto, pero nada que ver con nacionalismo ni tampoco la PGR deberá abrirles un expediente. ¡Ridículos!", dijo.

"Los atletas olímpicos representan al deporte de un país. No representan al país como tal. No confundamos ni mezclemos un patriotismo o un patrioterismo absurdo que no existe. Imagínese usted que mi imagen como mexicano dependiera de estas chicas ++cabeza hueca++ del =softbol", sentenció.

“Maravillosas” estas redes sociales. Tenemos un evento que reúne a los mejores atletas del mundo, grandes, dramáticas competencias y nosotros perdemos todo el día hablando de unas imberbes y tontitas que decidieron desechar su uniforme de juego y experiencia olímpica… ¡Que pena!", concluyó Faitelson.