Hugo Sánchez revienta al 'Tata' Martino: ''Pasó de panzazo; él solo está cumpliendo con un pago''

La selección de México se metió agónicamente a la final de la Copa Oro 2021 tras derrotar a Canadá (2-1) y se medirá ante Estados Unidos por el título el próximo domingo.

Pese haber conseguir la clasificación, el exdelantero y colaborador de ESPN, Hugo Sánchez, fue muy crítico con la actuación del 'Tri' y afirmó que obtuvieron el pase a la final de 'panzaso' y de paso fue muy duro con el 'Tata' Martino por dejar que los futbolistas tomen algunas decisiones.

''¿Hugo, te gustó México esta noche''?, le preguntó David Faitelson durante la transmisión de 'Fútbol Picante' después de finalizar el duelo en Houston.

''No, no me gustó nada, y creo que México llegó a la final de panzazo, no dejando una buena imagen, no funcionando bien en ataque, no crearon muchas ocasiones claras de gol'', respondió Sánchez. ''La imagen que dio la Selección no fue buena'', añadió.

Posteriormente aseguró que México tiene la obligación de consagrarse en la Copa Oro. ''México tiene que ganar, porque tiene más calidad y talento. Pero Gerardo Martino debe dedicarse hacer trabajo defensivo porque hay muchas fallas, descuidos y despites. También falta mucha efectividad en la delantera''.

''Ni Estados ni México llegan a la final con un alto nivel de calidad, de talento y de juego. Va a hacer una final 'descafeinada'. Pero México debe de ganarla, espero que sea así'', apuntó Hugo.

Duro contra Martino

Durante el partido, la escuadra azteca tuvo la oportunidad de volver a ponerse en ventaja con un penal que falló Carlos Salcedo en el complemento. La decisión de que el defensor lo ejecutara fue un tema de debate, y según explicó el 'Tata' Martino en rueda de prensa, fueron los jugadores quienes lo determinaron y no él.

''Todos los directores técnicos que yo conozco, que son responsables, que tienen liderazgo, personalidad, tiene que decir: 'Caballeros, yo los he visto tirar penales en los entrenamientos, no es desición de ustedes, es mía'. Si hay una serie de penaltis tienes que estudiar quiénes son los cincos que van a tirar y puedes variar en alguno, pero que diga esto la verdad es que me molesta'', manifestó.

''(Martino) nunca mira a los ojos a los periodistas y a la gente, solamente está cumpliendo profesionalmente con un pago que le están dando, pero no está ejerciendo de líder como debe ser un entrenador como él y no dejar que los jugadores tomen decisiones'', cerró.