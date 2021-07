Diego Vázquez todavía sueña con dirigir la Selección: "Nos merecíamos este proceso pero es algo que no nos compete”

A pocas horas de enfrentar su primer clásico de cara al torneo Apertura que está a la vuelta de la esquina, el entrenador del Motagua, Diego Vázquez, habla de lo difícil que es enfrentar estos compromisos sin los seleccionados.

Diego recientemente acaba de superar al Covid-19, enfermedad que lo mantuvo alejado de hacer el viaje con el grupo y curiosamente ya estaba vacunado, por lo que se pone en alerta. Le preocupa la situación que viven sus compañeros del cuerpo técnico que todavía no han salido de la enfermedad.

Finalmente habló de la Selección Nacional, evaluó el trabajo que hace Fabián Coito y Miguel Falero. Todavía sueña con sentarse en el banquillo, pues cree que lo merecían y no descansará hasta poder conseguirlo. Pero por ahora respeta el trabajo del técnico actual.

Su experiencia con el Covid-19: "Ya estaba vacunado, justo vine acá a Estados Unidos a ponerse la Jhonson y exactamente a los 28 días salí positivo. Eso me llama la atención. Gracias a Dios fue asintomático, suave y pasamos el momento. Pero sí, tenemos compañeros que sí la pasaron mal y la están pasando mal, desde acá les mandamos un saludo y ojalá que pronto se puedan recuperar", comentó Diego.

El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, cuando se acomodaba en el hotel de concentración en Charlotte, Carolina del Norte. Fotos Luis Zavala

Clásico ante Olimpia en EUA: "Es un partido atípico, de pretemporada, hemos tenido a 12 jugadores en la Selección, ellos también tienen muchos, prácticamente solo tenemos 11 futbolistas disponibles, pero los que están se tienen que adaptar bien, hacer un buen partido para toda la gente que estará en el espectáculo".

Opinión de la Selección Nacional: "Nosotros los vimos bien, pero yo les transmito que ni lo bueno ni lo malo debemos mirar, sino rendir bien en Motagua porque la Selección es un premio por andar bien con Motagua y no al revés, allí muchos se equivocan, algunos creen que por andar bien en la Selección vienen al Motagua, y no es así, con nosotros no es la forma de pensar. Con esa mentalidad los tratamos igual, no por estar en la Selección van a venir a ser titular con nosotros".

Sorpresas la goleada de la Sub-23 y juego ante México: "La Sub-23 no la miré porque el juego era muy temprano, si fue un resultado muy abultado ante Corea del Sur, y el juego ante México (en Copa Oro) es muy normal porque México está muy por arriba del fútbol nuestro, en ese aspecto no hay sorpresa. Sí en los Olímpicos fue demasiado duro".

Merece ser el DT de la Selección Nacional: "En el proceso anterior lo merecíamos independientemente del cuerpo técnico actual que no es algo que nos compete a nosotros ni decir ni nada que no tiene nada que ver. Nos merecíamos este proceso que se está dando, pero bueno, esto no depende de nosotros, lo deciden los directivos. ¿Si me preguntas que si nos gustaría dirigir la Selección? Claro que sí me gustaría, pero hay un cuerpo técnico trabajando y somos muy respetuosos de eso y le deseamos lo mejor".

Así mira la octagonal de Concacaf: "Será complicada por todo lo que se refuerzan los equipos, las eliminatorias son complejas y para Honduras no ha sido nada fácil. Todas las selecciones son fuertes, no habrá rival sencillo".