La Sub-23 de Honduras regresó de Tokio golpeada y Carlos Pineda sentenció: "Esta no era una Selección para un 6-0"

La Sub-23 de Honduras regresó al país tras la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Visiblemente golpeados, pero con la moral siempre arriba porque catalogaron que lo que vivieron fue algo inesperado, principalmente en el cierre del torneo por la goleada 6-0 ante Corea del Sur.

"Fue lamentable lo que pasó en el último partido, pero se pueden sacar cosas importantes del resto de partidos. El fútbol es como la vida, a veces hay cosas que no se esperan, pero mostramos buen rendimiento y hay que seguir trabajando porque vienen cosas importantes", dijo el defensor del Olimpia José García.

Leer. DIRECTOR DEPORTIVO DEL BURDEOS CONFIRMA FICHAJE DE ELIS

El central del Olimpia todavía sueña con vestir con la camisa de la Selección Mayor y tras el nivel mostrado, sabe que puede. "Confiamos en Dios y en el profe que se nos de la oportunidad en la Selección Mayor durante la eliminatoria, y si no se da, el fútbol sigue, solo hay que seguir trabajando".

Sin duda uno de los más críticos fue el volante del Olimpia, Carlos Pineda. El futbolista fue sincero y explicó que hubo momentos que no supieron dominar la presión como pasó en el compromiso ante Corea del Sur.

"Venimos con sentimientos encontrados. La participación no fue del todo buena, nosotros queríamos algo mejor, lástima ese último partido y se nos complicó en 20 minutos. Esta no era una Selección para un 6-0 y la verdad que ese tiro de esquina... son goles raros, esa fue la poca fortuna que tuvimos. En el segundo partido remontamos y en el último juego en 20 minutos y con una expulsión fue complicado", manifestó Pineda.

"Yo soy el mejor doctor y siempre dije que si no me sentía bien no iba a ir y la rodilla no me falló, vengo contento porque en la parte de salud vengo bien para enfrentar el torneo con Olimpia jugué sin ningún problema", explicó Pineda.

ALEX GÜITY CON EL FUTURO INCIERTO



El portero Alex Naid Güity, quien fue titular en los tres partidos no sabe a su regreso dónde jugará, pues ya lo habían negociado con la UPN y ahora todo indica que será prestado al Victoria como un convenio del Olimpia