Javier Portillo calienta el clásico ante Motagua: “Los comprometidos son ellos, no sé cuánto tienen de no ganarnos”

Si hay un jugador en Olimpia que no se rinde y suda la camisa, es Javier Portillo. A sus 40 años sorprendió a los aficionados merengues que lo vieron disputar el clásico en Charlotte que empataron sin goles ante Motagua.

El futbolista mencionó al final del partido que para ellos el empate no es malo, sino para el rival, pues los azules hace mucho tiempo que no celebran. Ahora llevarán la rivalidad a Harrison, New Jersey, donde este domingo se miden en el Red Bulls Arena.

Leer. DIEGO VÁZQUEZ TODAVÍA SUEÑA CON DIRIGIR LA SELECCIÓN NACIONAL

"En los clásicos no nos podemos ir en cero, en el empate los comprometidos son ellos (Motagua). No sé cuánto tienen de no ganarnos, los campeones somos nosotros, entonces nosotros somos los que tenemos que ganar el próximo partido", comentó Portillo al final del compromiso.

El lateral izquierdo del Olimpia, Javier Portillo, solicitado por los aficionados del albo en Charlotte, Carolina del Norte. Fotos Luis Zavala

El futbolista oriundo de Cantarranas, Francisco Morazán dejó claro que en el duelo de este domingo buscarán ganar y darle alegría a la afición merengue que los visitará. "Olimpia es el más grande, no hay que buscarle tanta vuelta, aquí los comprometidos somos nosotros. Este es Olimpia, el mejor equipo de Centroamérica y lo que podemos hacer es ganar", comentó.

La afición lo aclamó, muchos le gritaban y le pedían una foto, situación que emocionó al veterano jugador que ha defendido la camisa del Olimpia a muerte. "Todo el equipo estuvo muy bien. Es una bendición de Dios poder seguir jugando, siempre cometemos errores pero nos levantamos. Esta afición hay que agradecerle porque son las que mandan remesas y les agradecemos porque lastimosamente estamos mal gobernados".

Finalmente habló sobre el rendimiento de sus compañeros que a pesar de tener 14 bajas por los jugadores que estaban en las selecciones Sub-23 y Mayor que jugó la Copa Oro, nunca dejaron de luchar buscando el triunfo. "Fue muy bueno el rendimiento del equipo, de un 100 le doy un 150%", sentenció para luego ir a sacarse fotos con los fanáticos que se aglomeraron en el estadio de Charlotte, North Carolina en EUA.