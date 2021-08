Ex utilero de Motagua, Carlos Centeno, conocido como el 'Flaco" murió este sábado a causa del covid-19

¡El fútbol nacional de luto! Este día una triste noticia llegó a la entidad del Motagua con el fallecimiento de uno de sus destacados empleados a causa del covid-19.

Se trata de Carlos Centeno (44 años) conocido popularmente como el 'Flaco", quien trabajó para el equipo durante 28 años, primero como utilero y luego fue promovido como asistente de campo.

Motagua informó que 'El Flaco' había sido internado desde el pasado lunes 26 de julio en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) batallando para recuperarse, sin embargo, después de varios días en la camilla, su cuerpo no pudo más.

El cariño y aprecio que le tenían a Centeno se pudo contemplar en las redes sociales con los diferentes mensajes de despedida de varios futbolistas que han pasado por el equipo.

Comunicado de Motagua:

PÉSAME EN REDES

Rubilio Castillo se uno de los más emotivos al enterarse de la noticia.

"En estos momentos solo tengo palabras de agradecimiento a una persona luchadora y que amaba como a nadie el escudo de Motagua, vos sabes que te guardaba mucho cariño y respeto, descansa en Paz amigo que bien merecido lo tienes, hasta pronto", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Andrea Atala escribió: "Te voy a extrañar tanto mi flaco querido. Que tristeza, cuanto dolor siento con tu partida. Dios te tenga en su gloria amigo".

José Facussé: "Te agradezco todo el cariño que me diste y todo lo que me enseñaste en tan poco tiempo, fuiste la primera persona que me recibió dentro del grupo y me desde el primer día me trataste como un hermano, te extrañare mucho gran amigo. Te quiero flaquito. Descansa en paz leyenda azul.

