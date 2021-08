Calendario completo de las vueltas regulares del Torneo Apertura 2021: fechas y horarios

La Liga Nacional de Honduras hizo oficial este sábado el calendario completo del Torneo Apertura 2021 que iniciará el próximo sábado 07 de agosto.

El duelo que abrirá el telón será el Real España contra el Victoria, equipo recién ascendido a la Primera División después de cinco años en Liga de Ascenso.

Los Lobos de UPNFM cambiarán su sede como local. Pasarán de jugar en el Estadio Emilio Williams Agasse de Choluteca al Marcelo Tinoco de Danlí.

¿Cómo se será el formato y qué novedades tiene?

Esta vez se eliminan los dos grupos que implementó en el 2020 debido a la pandemia de covid-19 para volver a las 18 jornadas con dos vueltas regulares de nueve partidos cada una.

Los primeros dos clubes mejor posicionadas clasifican directamente a semifinales y los restantes cuatro irán a un repechaje donde la gran novedad será que en caso de empate global, los clubes irán directamente a lanzamiento penales y no pasarán de acuerdo a la mejor posición en la tabla como se hacía anteriormente.

Una vez definidas las semifinales, el primero enfrentará el cuarto y el segundo al tercero.

JORNADA COMPLETA

JORNADA 1

Honduras vs Marathón (08 de agosto- 4:00 PM)

R. Sociedad vs Olimpia (08 de agosto-3:00 PM)

Vida vs UPNFM (07 de agosto-7:15 PM)

Motagua vs Platense (08 de agosto-4:00 PM)

R. España vs Victoria (07 de agosto-7:00 PM)

JORNADA 2

Platense vs Honduras (12 de agosto-7:00 PM)

Marathón vs UPNFM (11 de agosto-3:00 PM)

Real Sociedad vs Vida (11 de agosto-7:00 PM)

Olimpia vs real España (11 de agosto-7:30 PM)

Victoria vs Motagua (11 de agosto-7:00 PM)

JORNADA 3

Marathón vs Motagua (14 de agosto-3:00 PM)

UPNFM vs Honduras (15 de agosto-3:00 PM)

Platense vs Real España (15 de agosto-4:00 PM)

Olimpia vs Vida (15 de agosto- 4:00 PM)

Victoria v Real Sociedad (14 de agosto-7:00 PM)

JORNADA 4

Upnfm vs Platense (21 de agosto-7:00 PM)

Motagua vs Olimpia 22 de agosto-4:00 PM)

Honduras vs Victoria (21 de agosto-7:00 PM)

Vida vs Marathón (21 de agosto-7:15 PM)

Real Espña vs Real Sociedad (21 de agosto-5:00 PM)

JORNADA 5

Vida vs Victoria (25 de agosto-7:15 PM)

Platense vs Marathón (26 de agosto-7:00 PM)

Olimpia vs Honduras ( 25 de agosto-7:30 PM)

Real Sociedad vs Motagua (25 de agosto-7:00 PM)

Real España vs UPNFM (25 de agosto-6:00 PM)

JORNADA 6

Honduras vs Vida (28 de agosto-7:00 PM)

Motagua vs Upnfm (29 de agosto-4:00 PM)

Victoria vs Olimpia (28 de agosto-7:00 PM)

JORNADA 7

Marathón vs Real Sociedad (04 de septiembre-3:00 PM)

UPNFM vs Victoria (04 de septiembre-3:00 PM)

Honduras vs Motagua (04 de septiembre-7:00 PM)

Olimpia vs Platense (04 de septiembre-4:00 PM)

Vida vs Real España (04 de septiembre-7:15 PM)

JORNADA 8

Olimpia vs Upnfm (11 de septiembre-7:00 PM)

Real Sociedad vs Honduras (12 de septiembre-3:00 PM)

Victoria vs Marathón (11 de septiembre-7:00 PM)

Real España vs Motagua (11 de septimebre-5:00 PM)

Platense vs Vida (12 de septiembre-4:00PM)

JORNADA 9

Motagua vs Vida (15 de septiembre-7:00 PM)

Upnfm vs Real Sociedad (15 de septiembre-3:00 PM)

Honduras vs Real España (15 de septiembre-7:00 PM)

Victoria vs Platense (15 de septiembre-7:00 PM)

Marathón vs Olimpia (15 de septiembre-3:00 PM)

SEGUNDA VUELTA

JORNADA 10

Upnfm vs Motagua (18 de septiembre-7:00 PM)

Real España vs Marathón (19 de septiembre-6:00 PM)

Olimpia vs Victoria (18 de septiembre-5:00 PM)

Vida vs Honduras (19 de septiembre-5:15 PM)

Platense vs Real Sociedad (19 de septiembre-4:00 PM)

JORNADA 11

Olimpia vs Motagua (25 de septiembre-7:00 PM)

Platense vs Upnfm (26 de septiembre-4:00 PM)

Victoria vs Honduras (22 de septiembre-7:00 PM)

Real Sociedad vs Real España (26 de septiembre-3:00 PM)

Marathón vs Vida (25 de septimebre-3:00 PM)

JORNADA 12

Honduras vs Platense (02 de octubre-7:00 PM)

Vida vs Real Sociedad (02 de octubre-7:15 PM)

Motagua vs Victoria (03 de octubre-4:00 PM)

Real España vs Olimpia (2 de octubre-5:00 PM)

UPNFM vs Marathón (03 de octubre-3:00 PM)

JORNADA 13

Victoria vs Real España (octubre 09-7:00 PM)

Olimpia vs Real Sociedad (09 de octubre-7:00 PM)

Marathón vs Honduras (09 de octubre-3:00 PM)

Platense vs Motagua (09 de octubre-7:00 PM)

Upnfm vs Vida (09 de octubre-3:00 PM)

JORNADA 14

Real España vs Platense (17 de octubre-6:00 PM)

Honduras vs Upnfm (16 de octubre-7:00 PM)

Vida vs Olimpia (16 de octubre-7:15 PM)

Motagua vs Marathón (17 de octubre-4:00 PM)

Real Sociedad vs Victoria (17 de octubre-3:00 PM)

JORNADA 15

Honduras vs Olimpia (23 de octubre-7:00 PM)

Marathón vs Platense (23 de octubre-3:00 PM)

Motagua vs Real Sociedad (24 de octubre-4:00 PM)

Upnfm vs Real España (24 de octubre-4:00 PM)

Victoria vs Vida (23 de octubre-7:00 PM)

JORNADA 16

Real Sociedad vs UPNFM (27 de octubre-3:00 PM)

Olimpia vs Marathón (27 de octubre-7:30 PM)

Vida vs Motagua (27 de octubre-7:15 PM)

Real España vs Honduras (27 de octubre-5:30 PM)

JORNADA 17

Vida vs Platense (31 de octubre-5:15 PM)

Marathón vs Victoria (31 de octubre-3:00 PM)

Honduras vs Real Sociedad (31 de octubre-7:00 PM)

Motagua vs Real España (31 de octubre-4:00 PM)

Upnfm vs Olimpia (31 de octubre-3:00 PM)

JORNADA 18

Platense vs Olimpia (06 de noviembre-7:00 PM)

Real Sociedad vs Marathón (06 de noviembre-7:00 PM)

Motagua vs Honduras (06 de noviembre-7:00 PM)

Victoria vs Upnfm (06 de noviembre-7:00 PM)

Real España vs Vida (06 de noviembre-7:00 PM)